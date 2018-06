SC Sigmaringendorf gewinnt weiter Mitglieder

Der SC Sigmaringendorf-Laucherthal wächst weiter – das ist bei der Hauptversammlung deutlich geworden. So hatte der Sportclub zum Ende des vergangenen Jahres genau 600 Mitglieder, 49 mehr als ein Jahr zuvor. 374 von ihnen sind Frauen. Die stärksten Zuwächse verzeichneten die Gruppen Jiu Jitsu, Tischtennis und Radsport. Um die Sportler in den insgesamt 35 Gruppen kümmern sich etliche Übungsleiter, Übungsleiterhelfer und -assistenten, die im Jahr 2016 knapp 2615 Stunden für den Verein im Einsatz waren. Hinzu kamen drei Kampfrichterinnen, die bei Sportfesten unterstützten.

Münzer informierte die Versammlung über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Der SC nahm am Landesturnfest in Ulm, am Gaukinderturnfest in Bingen und an den Gau- und Kreismeisterschaften im Gerätturnen in Sigmaringendorf erfolgreich teil. „Von den Jüngsten bis hinauf zu den Seniorengruppen waren alle in die Vereinsarbeit mit Auftritten und Arbeitseinsätzen eingebunden“, sagte Münzer. Auch der diesjährige Terminplan sei wieder mit zahlreichen Terminen gespickt – von der bereits veranstalteten Neujahrssportshow und der Fahrradbörse im März über den achten Nordic-Walking-Lauf, die Beteiligung am Straßenfest und die Teilnahme an der Gedenkfeier am Volkstrauertag bis zur Teilnahme an überregionalen Wettkämpfen: Langweilig wird es dem Sportclub auch dieses Jahr sicherlich nicht. Höhepunkt dürfte die Teilnahme am internationalen deutschen Turnfest in Berlin werden. „Dies alles setzt ein hohes Maß an Engagement voraus“, sagte Münzer und bedankte sich beim Vorstand und bei den Mitgliedern.

Vergangenes Jahr hat den SC unter anderem die Frage beschäftigt, ob er mit dem Tennisclub verschmelzen will oder nicht. Wie berichtet, strebte dieser eine Fusion an, um so das Aus des Tennissports in der Gemeinde abzuwenden. Für das Thema der Verschmelzung mussten im Vorfeld umfangreiche Aufgaben erledigt werden, sagte Münzer. Letztlich lehnten die Mitglieder des SC die Verschmelzung bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit großer Mehrheit ab.

Finanziell steht der Verein gut da, der Kontostand konnte um rund 4000 Euro gesteigert werden. „Das ist ein solides Polster“, sagte Münzer am Montag im Gespräch mit der SZ. Bei den Wahlen wurde Münzer im Amt des Vorsitzenden bestätigt. Kassiererin ist Ingrid Jesse, Kassenprüferinnen sind Manuela Zaumseil und Monika Rebholz. Ein Nachfolger für den Jugendwart, der sein Amt aus familiären Gründen niedergelegt hatte, wurde nicht gefunden. „So lange das so ist, übernimmt der Vorstand diesen Job zusätzlich“, sagte Münzer. Er selbst ist seit vergangenem Jahr Vereinsmanager, nachdem er eine entsprechende zeitaufwendige Schulung gemacht hat. Themen waren unter anderem Sponsoring, Grundlagen der Führung im Sportverein und Satzungsrecht.