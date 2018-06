SC Sig’dorf fiebert dem Gaukinderturnfest entgegen

In wenigen Tagen findet in Sig’dorf das diesjährige Gaukinderturnfest statt, das der SC Sigmaringendorf-Laucherthal ausrichtet. Nachdem der Zuspruch in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen war, wurde das Konzept des Gaukinderturnfestes kräftig überarbeitet, viele Ideen dazu kamen aus den Reihen des SC. Offensichtlich mit großem Erfolg: „Uns liegen bereits 470 Anmeldungen vor“, sagt Rolf Münzer vom Vorstandsteam des SC. Zum Vergleich: Vergangenes Jahr hatten sich nicht einmal 300 Teilnehmer für das Gaukinderturnfest in Sigmaringen angemeldet. „Besonders erfreulich ist, dass diesmal besonders viele kleinere Kinder angemeldet wurden“, sagt Münzer.

Neu ist dieses Jahr, dass die Kinder sich aus allen angebotenen Disziplinen frei nach ihren Neigungen drei aussuchen dürfen. Ganz neu im Angebot sind Trampolinspringen und Rope Skipping (Seilspringen). Bislang mussten sich die Teilnehmer entscheiden und traten entweder im Turnen, in Gymnastik oder in Leichtathletik an und absolvierten dort vier Disziplinen sowie einen Wahlwettkampf. Dieses System wurde aufgebrochen und stark gelockert. Gesondert wird außerdem noch ein sogenannter Kitu-Cup für kleinere Kinder angeboten. Kinder mit und ohne Behinderung können das „Turni“-Abzeichen ablegen.

Es gibt viele Mitmachangebote

Ebenfalls neu: Der Einmarsch mit Fahnen und die Bannerübergabe des vorherigen Ausrichters an den diesjährigen findet am Sonntag, 24. Juni, gleich um 9 Uhr zu Beginn der Veranstaltung statt. Nach den Wettkämpfen können die Kinder an einem Tanzworkshop teilnehmen, nachmittags gibt es drinnen und draußen Mitmachangebote. „Wir haben zum Beispiel einen Menschenkicker wie beim Straßenfest“, sagt Münzer. Für Kinder gebe es den ganzen Tag über abwechslungsreiche Beschäftigungsmöglichkeiten. „Wir möchten das einfach zu einer schönen Tagesveranstaltung für Kinder und Jugendliche machen.“ Für Bewirtung sei ebenfalls gesorgt. Die Veranstaltung mündet schließlich in Showvorführungen und soll gegen 16.30 Uhr mit der Siegerehrung enden.

Die Turnwettkämpfe finden in der neuen Turnhalle „In der Au“ statt, Leichtathletik und Kitu-Cup an und in der Sporthalle Bohl. Auch das beliebte Maskottchen Turni ist wieder mit von der Partie.