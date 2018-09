„Robin Hood“ erzielt neuen Besucherrekord

Mit einer für ein Theater fast schon sensationellen Platzauslastung von 99,7 Prozent hat die Inszenierung „Robin Hood“ den bisherigen Besucherrekord für ein Erwachsenenstück auf der Waldbühne Sigmaringendorf gebrochen. 7133 Zuschauer – und damit genau zehn mehr als beim bisherigen Rekordhalter, der „Päpstin“ aus dem Jahre 2014 – wollten das monumentale Werk sehen. Noch ein paar Zuschauer mehr zog das Kinderstück an: „Dornröschen – Heckenkampf im Feenland“ lockte 7854 Zuschauer nach Sigmaringendorf, bei etwas mehr Aufführungen als im Erwachsenenstück. Das teilt Alexander Speh, Pressesprecher der Waldbühne, mit.

Trotz WM mehr Zuschauer als 2017

Mit einer Gesamtzahl von 14 987 Zuschauern in der abgelaufenen Spielzeit verpasste es die Waldbühne um nur 13 Zuschauer, zum fünften Mal in der Geschichte die Marke von 15 000 Besuchern zu übertreffen. Dennoch jubeln die Verantwortlichen bei solchen Zahlen. „Wir haben rund 350 Zuschauer mehr als im vergangenen Jahr, und das trotz gleichzeitiger Fußball-WM, was will man mehr?“, sagt Speh.

Beide Stücke der vergangenen Spielzeit waren anlässlich des 90-jährigen Bestehens der Waldbühne eigens für Sigmaringendorf geschrieben worden. „Wir bekamen sehr oft Rückmeldungen von Zuschauern, die bewundert haben, wie gut die beiden Stücke zu unserer Bühne passten“, sagt Speh. „Das ist natürlich der Tatsache zu verdanken, dass diese extra für uns geschrieben wurden.“ Dies sei aber aufgrund des großen Aufwands nicht in jedem Jahr zu leisten. Außerdem gebe es ja auch viele sehr gute fertige Stücke, sagt er imd deutet an, dass im kommenden Jahr wohl wieder auf Verlagsmaterial zurückgegriffen werden wird.

Die Regisseure sind nach Waldbühne-Angaben bereits wieder in der Vorbereitung für die Spielzeit 2019. Das Programm soll noch in diesem Jahr bekanntgegeben werden, wenn alle aufführungsrechtlichen Fragen geklärt sind.