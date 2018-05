Revivalparty ist auch finanziell ein Erfolg

28 Übungsleiter im Turnen, 16 Trainer und Betreuer beim Fußball und 48 Lehrkräfte im Ski sorgen beim TSV Sigmaringendorf-Laucherthal dafür, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihren Sport unter fachmännischer Anleitung ausüben können. Der größte Verein der Gemeinde hat am vergangenen Freitag im Sportheim seine Hauptversammlung abgehalten – Stand Ende 2017 hat der TSV 1077 Mitglieder. „Der Verein wächst stetig, und wir sehen der demografischen Entwicklung im Moment gelassen entgegen“, sagte der Vorsitzende Andreas Bauer.

In seinem Bericht ging er auf vielfältige Veranstaltungen der einzelnen Unterabteilungen ein. Er berichtete von Höhepunkten der drei Abteilungen, vielen Sitzungen und Sonderaktionen. Besonders hob er die Einweihung der neuen Turnhalle, das erste Fußball-Jugend-Hallenturnier, die Teilnahme der Abteilung Turnen am Gaukinderturnfest und an verschiedenen Wettkämpfen sowie die Aktivitäten der Skiabteilung hervor – darunter die Familienfreizeit, Skigymnastik, die Skibörse und Ausfahrten. „Ein großer Erfolg auf der ganzen Linie war die Revival-Party“, sagte Bauer. Die Organisatoren seien von der großen Resonanz völlig überrascht gewesen. Circa 1200 Personen zwischen 20 und 75 Jahren wollten dabei sein, und eine Fortsetzung ist für dieses Jahr geplant. Sein Dank galt nochmals allen Helfern, die an der Typisierungsaktion für Arda beteiligt waren. „Mit dieser Aktion haben wir gezeigt, was man erreichen kann, wenn man zusammenhält.“

Von den Abteilungswahlen berichtete der stellvertretende Vorsitzende Florian Hafen. In den jeweiligen Sitzungen wurden in der Abteilung Turnen Sandra Leibold, beim Ski Jürgen Steinhart und beim Fußball Jürgen Brunner gewählt.

Steuern, Versicherungen, Ausschüttungen an Abteilungen, Abgaben an den WLSB, Geschenke und Ehrungen sind Posten auf der Ausgabenseite, die den Einnahmen des Vereins entgegenstehen; dazu zählen zum Beispiel Mitgliedsbeiträge, Spenden, Zinsen oder die Einnahmen aus der Revival-Party. Kassiererin Simone Engler stellte den Kassenbericht vor, aus dem hervorging, dass der Verein finanziell auf sicheren Beinen steht.

Die Teilwahlen gingen zügig über die Bühne: Andreas Bauer wurde als Vorsitzender des Gesamtvereins im Amt bestätigt, ebenso sein Stellvertreter Hans Körbel. Auch die beiden Kassenprüfer Klaus Denkert und Georg Sieber wurden wiedergewählt.

Einen Ausblick auf das Vereinsjahr 2018/19 gab Florian Hafen. Es stehen zahlreiche regionale und überregionale Veranstaltungen im Vereinskalender: Neben den Besuchen der Wettkämpfe der TGW beim Tanzwettbewerb in Ulm oder des Landeskinderturnfestes in Aalen gibt es auch diverse Aktivitäten im Ort: Dazu zählen unter anderem die Sommerradtour der Skiabteilung, der Skibasar, das Herbstlager der Skiabteilung, die Teilnahme am Gaukinderturnfest, das Jugend- und AH-Hallenfußballturnier, die Schrottsammlung, die Teilnahme am Straßenfest und die Jahresturnfeier.

Helmut Ott, Ehrenvorsitzender des Vereins, dankte den „Säulen und Stützen, die einen Verein bilden“ für ihren Einsatz und Engagement. „Es ist Gold wert, dass man immer gute Leute findet, die sich für einen Verein einbringen“, sagte er. Auch sei es eine wichtige Aufgabe, Jugendliche an einen Verein zu binden. „Davon lebt er.“