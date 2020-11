Radladen öffnet am 2. Dezember in Sigmaringendorf

Der neue Fahrradladen „Radkult“ in Sigmaringendorf öffnet am Dienstag, 2. Dezember, um 11 Uhr, aufgrund von Corona ohne Feierlichkeiten. Zu finden ist der Radladen im ehemaligen Brummi-Gebäude an der Krauchenwieser Straße. Die künftigen Öffnungszeiten sind jeweils von Dienstag bis Freitag von 11 bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. „Wir halten uns an die Vorschriften für den Einzelhandel“, sagt Andreas Reinauer von „Radkult“. Gestartet wird mit rund 70 Fahrrädern. Auch im Zubehör und Ersatzteilbereich seien er und sein Partner Stefan Roßknecht schon gut aufgestellt. „Wir warten und reparieren Fahrräder und Pedelecs aller Marken, egal, wo diese gekauft wurden“, sagt Reinauer. Das Sortiment umfasse alle Fahrradsparten mit Ausnahme von Rennrädern. Diese werden erst im kommenden Jahr ins Sortiment aufgenommen. Außerdem seien sie Partner der gängigsten Anbieter von Jobrädern: Jobrad, Eurorad, Business Bike und Bikeleasing. Fahrräder und Pedelecs können dabei auch versichert werden.