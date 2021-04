Absperrband über Radweg gespannt: Mann stürzt

Ein 81-jähriger Radfahrer ist am Freitag um kurz nach 10 Uhr auf dem Radweg entlang der Lauchert in Richtung Laucherthal gestürzt. Der Vorfall passierte in der Nähe eines Spielplatzes aufgrund eines über den Radweg gespannten Absperrbandes, wie die Polizei mitteilt. Am Fahrrad sowie mitgeführten Gegenständen entstand Sachschaden. Außerdem verletzte sich der Radfahrer an seiner rechten Hand. Das Absperrband war ursprünglich zur Absperrung des nahegelegenen Spielplatzes angebracht worden, so die Polizei. Unbekannte Täter hatten es entfernt und über den Radweg gespannt.