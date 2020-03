Drei Menschen haben sich bei einem Unfall am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Donaustraße in Sigmaringendorf verletzt. Als ein 79-jähriger Rennradfahrer in Richtung Sigmaringen fuhr und eine 91-jährigen Rollstuhlfahrerin, die von einem 61-Jährigen geschoben wurde, passieren wollte, kam ihm ein Radfahrer entgegen, der nicht die rechte Fahrbahnseite einhielt. Aufgrund des fehlenden Platzes streifte der 79-Jährige den Begleiter der Rollstuhlfahrerin und stürzte anschließend. Der 61-Jährige kam durch den Streifvorgang ebenfalls zu Fall und riss die 91-Jährige dabei samt Rollstuhl um. Ohne sich um die verletzten Personen zu kümmern, die alle Schürfwunden und Prellungen erlitten, suchte der entgegenkommende Radfahrer das Weite.