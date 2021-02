Das Polizeirevier Sigmaringen sucht nach eigenen Angaben, Zeugen, die einen Unfall in Sigmaringendorf beobachtet haben. Eine 79 Jahre alte Frau wurde am Freitag gegen 11 Uhr von einem Auto touchiert. Die 70-Jährige Autofahrerin wollte von der Straße Lauchertbühl in die Hauptstraße einbiegen und übersah an der Einmündung die Fußgängerin. Mit ihrem Dacia stieß sie leicht gegen die 79-Jährige, die daraufhin zu Fall kam. Sie erlitt durch den Sturz eine leichte Kopfverletzung und musste von einem Rettungswagen vor Ort medizinisch versorgt werden.