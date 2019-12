Polizei erwischt Jugendlichen mit Marihuana

Einen 14-Jährigen hat die Polizei am Samstag in Sigmaringendorf mit Marihuana erwischt. Bei einer Kontrolle an der Donau-Lauchert-Schule hat er nach Angaben der Polizei versucht, mit einem 20-jährigen Bekannten zu fliehen, doch die beiden wurden von einer Streife festgehalten. Bei der Durchsuchung des 14-Jährigen fanden die Beamten zwei Griptütchen mit Marihuana und in der Nähe einen Grinder mit Marihuanaantragungen.