Poeten streiten auf der Waldbühne

Die Elite der deutschsprachigen Poetry-Slammer trifft sich am Samstag, 20 August, zum dritten Mal vor der idyllischen Kulisse der Sigmaringendorfer Waldbühne zum Dichterwettstreit. Los geht’s um 20 Uhr. Poetry Slam, das ist moderne, junge Literatur, sprach- und wortgewaltig vorgetragen und humorvoll-nachdenklich zur Unterhaltung des Publikums dargebracht. In der immer noch recht jungen Kunstform treten einige der profiliertesten Slammer Deutschlands gegeneinander an, darunter so bekannte Größen wie Nik Salsflausen und Marius Loy, die seit Kurzem unter dem Namen „Zweifel“ als Duo auftreten. Gespannt sein darf man auch auf Johannes Elster, früher bekannt als „Hanz“, der zu den profiliertesten Slam-Moderatoren Deutschlands zählt und unter anderem die deutschsprachigen Meisterschaften 2016 in Stuttgart organisierte. Auf der Waldbühne wird Elster aber als Poet auftreten, denn der Moderatorenposten ist traditionell an Andreas Rebholz vergeben. Der Ulmer Slam-Poet stammt aus Sigmaringendorf, stand früher selbst als Schauspieler auf der Waldbühne und war der Ideengeber zu den Sigmaringendorfer Poetry Slams.