Im Jubiläumsjahr der Waldbühne wird dort noch mehr als Theater gemacht. Nach dem erfolgreichen Auftritt der A-cappella-Formation Josefslust Mitte Juli wird es am 31. August noch einen weiteren besonderen Programmpunkt geben: einen Poetry Slam. Moderiert wird die Veranstaltung von Andreas Rebholz aus Sigmaringendorf, selbst Poetry Slammer und Träger des Kleinkunstpreises des Landkreises Sigmaringen. „Das Publikum erwartet ein besonderer Poetry Slam, ein richtiges ,Best of’“, sagt Rebholz. Zugesagt hätten bereits einige „ganz Große der Slammer-Szene“, und die Liste sei noch nicht final. „Manches ist noch in der Schwebe, aber es werden auf jeden Fall acht oder neun Leute auftreten.“

Mit dabei sind Alex Burkhard (amtierender deutscher Meister und bayerischer Meister 2017), Nik Salsflausen (deutschsprachiger Vizemeister 2016 und baden-württembergischer Meister 2014), Marius Loy (baden-württembergischer Vizemeister 2018 und Mitglied der Esslinger Lesebühne „Mängeleksemplare“), Hanz (baden-württembergischer Vizemeister 2010 und 2015), Jonathan Löffelbein (Finalist bei der baden-württembergischen Poetry-Slam-Meisterschaft 2017) und Rebecca Heims (Bundespreisträgerin der Jungen Autoren 2017 und rheinland-pfälzische Vizemeisterin 2018). Sie alle kommen und tun es gern, man kennt sich in der Szene. „Man trifft häufig dieselben Leute, es entwickeln sich Freundschaften und persönliche Sympathien“, sagt Rebholz.

Waldbühne ist wie geschaffen

Einen Poetry Slam auf der Waldbühne zu machen, diese Idee ist nicht ganz neu – wurde aber aus verschiedenen Gründen bis jetzt noch nie umgesetzt. „Dieses Jahr haben wir uns dann dazu entschlossen, es zu machen“, sagt der 27-jährige Rebholz. „Aber wenn, dann richtig – mit einem hochklassigen Line-up.“ Dass das nun gelingt, ist für den gebürtigen Sigmaringendorfer, der seit einiger Zeit in Ulm lebt und gerade sein Studium abgeschlossen hat, etwas ganz Besonderes. „1996 stand ich bei ,Ronja Räubertochter’ als Rumpelwicht erstmals selbst auf der Waldbühne, bis zum Studium war ich aktiv.“ Die tolle Atmosphäre sei dabei nicht nur wie geschaffen fürs Theater, sondern eben auch das ideale Umfeld für einen Poetry Slam.

Die Teilnehmer treten in einem Dichterwettstreit um eine obligatorische Flasche Whisky gegeneinander an. In jeweils nicht länger als sechs Minuten tragen sie eigene Texte vor, in der Form sind sie fast ganz frei: Sie dürfen lediglich nicht überwiegend singen. „Ansonsten haben sie ihr Textblatt und ihre Performance.“ Da sich die Szene in den vergangenen Jahren sehr professionalisiert habe, sei das Themenfeld der vorgetragenen Texte sehr vielfältig. „Es gibt humoristische Texte, es gibt Prosa, wir haben hervorragende Lyriker“, sagt Rebholz. Das Publikum entscheidet dann nach der Vorrunde, welche Poeten es nochmal hören will. Entscheidend ist der Lärm: Für wen die Zuschauer am lautesten jubeln, der darf nochmal ans Mikrofon beziehungsweise wird am Ende zum Sieger gekürt.