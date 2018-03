Schülerbefreiung, Rathausübernahme, Narrenbaumsetzen, Strohmanntreiben: Sigmaringendorf war am Donnerstag fest in Narrenhand. Um kurz nach halb 10 marschierten etliche Mitglieder der Zünfte, lautstark begleitet vom Musikverein, los und befreiten zuerst die Kleinsten im Kinderhaus. Dort galt dieses Jahr das Motto „Jung und Alt im Zauberwald“. Die Kinder hatten mit ihren Erzieherinnen für den passenden Empfang einen Tanz einstudiert und wurden vom närrischen Volk mit viel Applaus und guter Stimmung begleitet.

Anschließend war die Schule dran, wo es im Musiksaal unterm Dach hoch herging. Nach einer Stärkung mit Wurst und Getränk machte sich die Narrenschar dann auf den Weg zum Rathaus. Dort gab es eine Premiere: Zum ersten Mal musste Bürgermeister Philip Schwaiger alias Philip I. den Rathausschlüssel abgeben. „So schnell lassad mir ons ed vertreiba, mir wellad schau a bissle standhaft bleiba“, dichtete Schwaiger. „Jetzt wellad ihr mi scho wiedr verjaga, ganz frisch erschd do, ha was soll i do saga?“ Doch ein Entrinnen gab es nicht: Unter dem Jubel der närrischen Menge übergab er nur wenige Augenblicke später den Rathausschlüssel an Ledigenchef Timo Degler. Für die Kinder kam dann alles Gute von oben, und nachdem die Süßigkeiten alle gefangen und gesammelt waren, ging es weiter über die Hauptstraße zur Festhalle, wo die Ledigen den Narrenbaum stellten.

Die anschließende Verschnaufpause war nur kurz, denn nun galt es, den Strohmann einzubinden – wie immer einen Jugendlichen aus dem Jahrgang der Neuntklässler. Die aufwendige Prozedur war gegen 14.15 Uhr beendet, und nach alter Tradition zog der Strohmann anschließend durchs Dorf – begleitet von zahlreichen Kindern, die an mehreren Stationen Süßigkeiten bekamen, Einschellern, Trommlern und Strohmanntreibern.

Am Wochenende geht es närrisch weiter im Dorf: Am Samstagabend findet der Bürgerball in der Donau-Lauchert-Halle statt, am Sonntag beginnt dort um 14 Uhr der Kinderball der Ledigengesellschaft für alle Kinder der Gemeinde.