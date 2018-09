Partnerschaftskomitee plant einen argentinischen Abend

Knapp 20 Sigmaringendorfer Bürger haben sich am Mittwochabend zur ersten Sitzung des neuen Partnerschaftskomitees im Rathaus getroffen. Ihr gemeinsames Ziel ist es, die Partnerschaft mit der argentinischen Stadt Rafaela zu beleben und weiter zu intensivieren. „Es war ein lebhaftes Treffen, bei dem sehr viele gute Ideen zusammengekommen sind“, sagt Bürgermeister Philip Schwaiger. Mehrere Säulen sollen demnach künftig die Partnerschaft stützen und dazu beitragen, die gemeinsamen Aktivitäten auszubauen.

So soll das Komitee beispielsweise Anlaufstelle für Austauschstudenten sein, die nach Sigmaringendorf kommen. „Der Nächste kommt am 26. September hier an und macht dann ein sechsmonatiges Praktikum bei Zollern“, berichtet Schwaiger. Für ihn soll es am 28. September ein Willkommenstreffen geben. „Im Komitee sprechen mehrere Personen Spanisch, das soll ihm das Ankommen erleichtern.“

Insgesamt soll der Austausch mit der Universität in Rafaela verbessert werden. Welche Studiengänge werden dort überhaupt angeboten? „Wir haben eine Liste bekommen und zurückgemeldet, für welche Fächer wir die Möglichkeit eines Praktikumsplatzes bei uns in der Gegend sehen.“ Auch der Sig’dorfer Bevölkerung solle der Austausch näher gebracht und schmackhaft gemacht werden. Deshalb sollen auch umgekehrt aktiv mehr Informationen darüber verbreitet werden, welche Studien- und Praktikumsmöglichkeiten in Rafaela bestehen.

Angedacht ist es auch, den Austausch von der Verwaltungsebene herunterzuheben und näher zu den Menschen zu bringen. „Denkbar wäre zum Beispiel auch eine kleine Kooperation zwischen Kindergärten“, sagt der Bürgermeister. „Dann gäbe es in den Kinderhäusern vielleicht mal eine Themenwoche Rafaela.“ Außerdem schwebe dem Komitee vor, einen argentinischen Abend mit landestypischen Speisen und Getränken sowie einem Bildervortrag vorzubereiten, um Land und Leute besser kennenzulernen. Mit Blick auf das nächste große Austauschtreffen im Jahr 2021 könnten auch Spanisch-Kurse angeboten werden. „Wir wollen das Ganze einfach mit Leben füllen, der Phantasie sind da eigentlich kaum Grenzen gesetzt.“

Wenn Ende Oktober der Bürgermeister von Rafaela und die Zuständige für Außenbeziehungen in Sigmaringendorf zu Besuch sind, ist auch ein Austausch mit der hiesigen Verwaltung geplant. „Es ist einfach hilfreich, wenn jeder konkrete Ansprechpartner bekommt“, sagt Schwaiger.