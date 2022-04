Ostereier-Suchwanderung beim Albverein ein voller Erfolg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Was machen wir am Oster-Wochenende und wie bekommen wir unsere Kinder vom Sofa hoch? Wenn Ihr Euch als Familie auch schon mal diese Frage gestellt habt, seid Ihr bei der Familiengruppe des Schwäbischen Albvereins Sigmaringendorf genau richtig!“ – mit diesem provokanten Aufruf startete der Schwäbische Albverein im Dorf nach mehreren Jahren Auszeit wieder eine Ostereiersuchwanderung für Familien mit Kindern für die Altersgruppe bis acht Jahren, nach neuem Konzept.

Und die Rechnung der Wanderführer Judith Mertins und Michael Habereder und natürlich Vorstand Claus Bayer, ging voll auf. 44 Kinder, darunter auch zehn aus der Ukraine, und nochmals so viele Begleitpersonen folgten der Einladung und bereuten es nicht. Mit Rucksack, Eierkörbchen und Stofftragetaschen ausgerüstet, startete man am Bürgerhaus in Sigmaringendorf in Richtung „Brand“. Die Kinder waren kaum zu halten und es bedurfte großer Anstrengungen, einen einigermaßen fairen Ablauf hinzubekommen. Der Albvereins-Osterhase hatte an mehreren Plätzen im Wald, am Wegesrand sowie an Streuobstwiesen immer wieder Eier und kleine Osterhasen versteckt, die gefunden werden mussten. Natürlich waren die größeren Kinder im Vorteil bei der Suche. Ein tolles Erlebnis war zum Ende jedoch, dass Kinder, die zwei Päckchen gefunden hatten, ohne großes Zutun der Erwachsenen, spontan an die bisher leer ausgegangen Kinder ihr zweites Päckchen einfach teilten. So hatte zum Schluss jedes Kind ein Erfolgserlebnis und die Kinderaugen strahlten wieder.

Zum Ende einer circa zweistündigen Rundtour durch den Wald endete dieser schöne Mittag an der „Bitzehauhütte“, wo es noch für Kinder und Erwachsene etwas zu trinken gab. Die Eltern waren voll des Lobes und dankbar für diese neue Familienaktion im Dorf. „Wir kommen im nächsten Jahr wieder und freuen uns schon auf das nächste Treffen, draußen in der Natur und beim Albverein“, war die einhellig Meinung. Der Schwäbische Albverein bietet neben Wanderungen viele weitere spannende Aktivitäten für Familien an. Vielleicht ist da auch etwas für Euch dabei? Mehr über uns erfahrt Ihr unter www.albverein-sigmaringendorf.de.