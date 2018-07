Angeregt durch Ausschussmitglied Brigitte Riegger entschied sich der Obst- und Gartenbauverein Sigmaringendorf-Laucherthal, den gesamten Reinerlös des diesjährigen „Bratapfeltages“ der Kinderschutz-Organisation „Hänsel + Gretel“, einer Stiftung, die sich Kindern und Jugendlichen annimmt, die Opfer von Gewalttaten wurden, zu spenden. Das Geld solle unter anderem zur weiteren Ausgestaltung des Vernehmungszimmers im Polizeigebäude in Sigmaringen verwendet werden.

So können Gespräche zwischen Betroffenen und der Polizei, dem Staatsanwalt oder dem Richter auf Video aufgenommen werden, informiert Mathias Guischard, Erster Kriminal-Hauptkommissar bei der Polizeidirektion Sigmaringen. „Die Videoaufnahmen sind in Strafverfahren zulässig, und so trägt der Aufenthalt in diesem beschützten Raum mit dazu bei, die Not der Kinder nicht noch zu vergrößern“, erläutert Mathias Guischard anlässlich der Geldübergabe vom Vorsitzenden Alois Lösch und Ausschussmitglied Brigitte Riegger in der Polizeidirektion.

Mathias Guischard setzt sich seit Jahren intensiv für die Arbeit der Kinderschutzorganisation „Hänsel + Gretel“ ein und bemüht sich mit viel Fantasie um Geldspenden. Dabei kommt dem leidenschaftlichen Extrem-Radfahrer sein Freizeithobby sehr zu Gute. So fand er auch immer wieder Sponsoren für seine Unternehmungen und brachte sogar fünfstellige Summen zusammen für krebskranke und herzkranke Kinder, für caritative Organisationen oder für die Polizeiseelsorge. Dafür radelt er dann schon mal durch ganz Deutschland.

Seit mehreren Jahren bemüht sich Mathias Guischard auch um die Stiftung „Hänsel + Gretel“. Anstoß zur Gründung dieser Stiftung waren die schockierenden Fälle von Kindermissbrauch im Zusammenhang mit der belgischen Dutroux-Affäre 1996. „Kindermissbrauch ist etwas besonders Scheußliches. Als Polizist ist man näher dran, hört und sieht leider mehr von diesen schrecklichen Dingen als der Normalbürger“, erklärt er sein intensives Engagement.

Mathias Guischard hat den kürzlich stattgefundenen „Bratapfeltag“ in Sigmaringendorf natürlich auch besucht. 628 Euro kamen durch die angebotenen Apfelerzeugnisse zusammen, die höchste Erlössumme seit es diese Veranstaltung gibt. Ausschussmitglied Brigitte Riegger, Inhaberin des Geschäftes „Nähkästchen“ in Laiz, rundete die Summe bei der Übergabe auf 700 Euro auf. Guischard war freudig überrascht über den stolzen Betrag und versicherte, dass jeder Euro zum Wohle der Kinder verwendet werde.