„Ob em Rock, in d’Hos“ – auf dem Schmelzeball ist was los

Zum vierten Mal sind zahlreiche Narren der Einladung der FGL Laucherthal in die Donau-Lauchert-Halle zum Schmelzeball gefolgt. Unter ihnen Bürgermeister Philip Schwaiger mit Frau, Altbürgermeister Alois Henne, die Ehrengäste Sigmund und Martha Bayer, Narrenbrüder aus Heudorf, Mitglieder der Strohmannzunft Sigmaringendorf und die langjährigen Besucher aus der „Zylinderstroß“.

Mit Pauken und Trompeten des Projektfanfarenzuges zogen die Akteure ein. Der Vorsitzende Christof Käppeler begrüßte das närrische Volk. Gleich im Anschluss zeigte die Garde, wie schwungvoll ein Ball beginnen kann. Auch die jüngsten der Garde zeigten ihr Können und wurden mit viel Beifall belohnt. Wie es war, als man so 13, 14, 15 Jahr alt war und wie es an der Schmelzefasnet so zugeht, besangen die schrägen Funkendeifel. In den Refrain „Ob em Rock, in d’Hos mit d’Maska isch was los“ stimmte das Publikum begeistert mit ein. Akrobatik und Tanz wurde von der „Dance-Mania“ unter der Leitung Marita Steeger-Lehr dargeboten.

Was tun, wenn der Himmel besetzt ist und Petrus keinen mehr rein lassen kann? Dann braucht es für die Anwärter gute Gründe, um noch ein Plätzchen auf einer Wolke zu bekommen. Mit ihrem Sketch zogen die Schmelzemänner die Lacher auf ihre Seite.

Vor der Pause tanzten die Ledigen unter der Leitung von Daniela Kanthack und verließen die Bühne nicht ohne Zugabe. Wie und was sich so im Laucherthal durch das vergangene Jahr alles ergeben hat, berichtete Claus Müller in seiner „Närrischen Umschau“. Die einen machen eine Entsorgungsfahrt durchs Dorf, mit der Frau im Kofferraum sitzend, die dann den überlangen Baum hält. Andere verbringen den Urlaub in Dubai und die liebe Gattin kauft Souvenirs. Ein Problem war nur, dass der Gatte, der mit Karte bezahlen sollte, diese allerdings zu Hause vergessen hatte. Es gab Geschichten von einem Junggesellenabschied, von den heiligen drei Königen, einer Reise in den Skiurlaub und mehr.

Neuer Schultes hat noch Schonzeit

Der neue Schultes allerdings habe dieses Mal noch Schonzeit, meinte Müller, aber sicher, so prophezeite er ihm, wird er nächstes Jahr mit dabei sein. Mit viel Schwung und tänzerischem Können zeigten die Schmelze-Ladies, Leitungsteam Sabrina Sage, Ramona Boos, Melanie Eiffler, eine perfekte Schwarzlichtnummer, die auf jeden Fall nach einer Zugabe verlangte. Dass auch noch ältere Damen sich schwungvoll bewegen können, zeigten die „Schmelzedancer“ (Leitung Jörg Zimmermann) und kamen ebenfalls nicht ohne Zugabe von der Bühne. Nach zweieinhalb Stunden schwungvollem, sehenswertem Programm riefen die Moderatoren noch einmal alle Akteure auf die Bühne.

Christof Käppeler und Monika Speker erwiesen sich wiedermal als perfektes Ansager-Duo. Mit Witz und Charme führten sie durchs Programm und forderten das dankbare Publikum auf, mit DJ Magge den Abend bei Musik und Tanz ausklingen zu lassen.