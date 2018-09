Nordic-Walking-Läufe stoßen auf gute Resonanz

Bereits zu einer schönen Tradition geworden, haben am vergangenen Sonntag zum mittlerweile neunten Mal die Nordic-Walking-Läufe unter der Regie des SC Sigmaringendorf/Laucherthal gestartet. Die Sonne schien bei angenehmen Temperaturen unermüdlich vom Himmel und bescherte den Teilnehmern herrlichstes Herbst- und Läuferwetter.

Dementsprechend optimal waren auch die Stimmung sowie die Resonanz der Läufer. Insgesamt 107 Teilnehmer gingen in diesem Jahr an den Start. „Wir hatten bereits 60 Voranmeldungen, was schon eine ordentliche Zahl ist“, zeigte sich Rolf Münzer vom Vorstandsteam des SC Sigmaringendorf/Laucherthal zufrieden. Die Voranmeldung der Teilnehmer ist für den Verein besonders wichtig. Denn mit der Ausgabe der Startnummer erhält jeder Teilnehmer einen Gutschein für ein Mittagessen, das er nach Zieleinlauf und gegen Rückgabe seiner Startnummer erhält. „Bei vielen kurzfristigen Anmeldungen ist eine Kalkulation der Essensportionen für uns sehr schwierig“, so Münzer.

Das Teilnehmerfeld war auf beiden Strecken relativ ausgewogen. Während der 11,5 Kilometer (Nordic-) Walking-Lauf mit 58 Läufern etwas stärker frequentiert war, begaben sich 49 Teilnehmer auf den sieben Kilometer (Nordic-) Wellness-Lauf.

Die Rundstrecke führte ab Start und Ziel Turnhalle über das Weißental, für die längere Strecke in Richtung Bingen, Zollernwerk und Luibentäle, für die kürzere Strecke über den Standortübungsplatz mit Zusammenführung beider Strecken am Sigmaringendorfer Wasserturm.

Erinnerung an die Walking-Disziplin

Vor dem Start wurde gemeinsam ein kleines Aufwärmtraining absolviert. Flotte Rhythmen ließen Walking-Stöcke und die Hüfte kreisen. Marion Rebholz erinnerte nochmals an sportliche Fairness und die Walking-Disziplin.

Besonders für den längeren Lauf, bei dem es aufgrund der Zeitmessung auch um den Sieg ging. „Bitte nicht joggen, sonst meldet euch beim nächsten Mal gleich für das Joggen an.“ Und so begann der 11,5 Kilometerlauf dann auch mit einem ehrgeizigen Läufer, der ein sehr straffes Tempo vorlegte und schon gleich die ersten mahnenden Worte mit auf den Weg bekam.

Die jüngste Teilnehmerin im Läuferfeld war übrigens die achtjährige Benja Pfänder vom gastgebenden Sportverein, der älteste Teilnehmer mit Geburtsjahr 1936 Georg Schneider vom Team MI-KA-Sports. Die meisten Teilnehmer stellte mit 22 Läufern die Gruppe der OWB Sigmaringen.

Das Dreigestirn und Vorstandsteam des SV Sigmaringendorf/Laucherthal Rolf Münzer, Marion Rebholz und Anne Neumann hatte in der Vorbereitung ganze Arbeit geleistet. Mit einem Team aus circa 40 Helfern, die am gestrigen Tag aktiv mit unterstützten, hatten sie organisatorisch alles im Griff, was für einen reibungslosen Ablauf nötig war. „Im Vorfeld gab es etwas personelle Engpässe, da aufgrund der Feiertagswoche der ein oder andere in Urlaub ist. Aber alles hat super geklappt“, so Münzer. Letztendlich passten nicht nur Organisation und Wetter, sondern auch das sportliche Ansinnen: Alle 107 Läufer kamen unverletzt und ohne besondere Vorkommnisse ins Ziel.