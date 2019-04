Nico Schwenold ist neuer Skischulausbilder

Bei der Hauptversammlung der Abteilung Ski des TSV Sigmaringendorf-Laucherthal hat Abteilungsleiter Jürgen Steinhart von einem leichten Rückgang der Mitgliederzahl auf 437 Mitglieder berichtet. Leider musste das von Marc-Steffen Kall organisierte Herbstjugendlager auf der Dresdner Hütte im Stubaital, aufgrund einer Schlechtwetterfront mit Sturm abgesagt werden. Der Einweisungslehrgang für die Fortbildung der Lehrkräfte fand Ende November bei ordentlichen Schneeverhältnissen im Stubaital statt.

In seinem ersten Bericht als Sprecher des Skischulleiterteams der Ski- und Snowboardschule berichtete Nico Schwenold über die vergangene Skisaison. Mit insgesamt 36 Lehrkräften aus der Gruppe Ski und Board stehe ein gutes Team an ausgebildeten Fachkräften zur Verfügung. An der Kreismeisterschaft am Hochlitten nahm der Verein mit 28 Teilnehmern aus dem Bereich Ski und Board teil. Es wurden neun Kreismeistertitel gewonnen: Bei den Snowboardern Uwe Stephan, Christian Knor, Sandra Rebholz, Kim Leibold und Julius Maichle und beim Slalom Lisa Utz, Carla Stephan, Peter-Milan Sarkadi und Emma Stephan.

Nico Schwenold hatte die Prüfung als Skischulausbilder Ende März absolviert. Nach mehreren Jahren hat die Abteilung Ski nun wieder einen eigenen Ausbilder.

Die langjährige Schriftführerin Hannelore Buck beendete ihre Tätigkeit und gab ihr Amt in jüngere Hände ab. In der anschließenden Wahl wurden als zweiter Abteilungsleiter Christian Knor, als Schriftführerin Lisa Utz, als Kassiererin Aleen Schwenold, als Gerätewart Gebhard Riegger, als Pressewart Christine Kübler,als Beisitzer Uwe Stumpp, Anna Verena Scholl, Claudia Roßknecht und als Kassenprüfer Brigitte Riegger und Jürgen Kall gewählt.