Neuer Förderverein für Straßenfest in Sig’dorf gegründet

Im Restaurant Donau-Hirsch in Sigmaringendorf hat sich der „Förderverein Straßenfest Sigmaringendorf“ gegründet, heißt es in einer Pressemeldung. Bürgermeister Philip Schwaiger begrüßte die interessierten Bürger. Der Förderverein soll künftig den Fortbestand des Straßenfestes in Sigmaringendorf sichern.

Er würde die komplette Organisation übernehmen und den zu erwartenden Gewinn an diese Vereine, Gruppen und Organisationen ausschütten, welche entsprechenden Bedarf in der erweiterten Kulturausschusssitzung angemeldet hatten. Andreas K. Bauer hatte in den vergangenen Monaten die Gründung geplant, die Unterlagen ausgearbeitet und präsentierte den Gründungsmitgliedern eine fertige Satzung und Vorschläge für die Besetzung sämtlicher Vorstandsämter. Nachdem die Satzung von der Versammlung angenommen wurde, fassten die Anwesenden den Beschluss den Verein zu gründen und in das Vereinsregister einzutragen. Bürgermeister Schwaiger übernahm dann die Wahlen. Markus Speh ist einstimmig zum Vorsitzenden des neuen Förderverein Straßenfest Sigmaringendorf gewählt worden. Seine Stellvertreter wurden Timo Degler und Andreas K. Bauer. Die Kasse übernimmt Tina Möller und als Schriftführer konnte Gerda Schrey gewonnen werden. In den Beirat wurden Vertreter fast aller teilnehmenden Vereine, Gruppen und Organisationen gewählt.