Endlich eine Turnhalle, in der auch große Veranstaltungen möglich sind: Der TSV Sigmaringendorf veranstaltet am Wochenende nach der Fasnet, von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. Februar, ein dreitägiges Fußballturnier in der Turnhalle in der Au. Es wird die erste Großveranstaltung in der neuen Sigmaringendorfer Halle sein: „Ein echter Härtetest“, scherzt TSV-Vorsitzender Andreas Bauer.

Zudem werde es das erste Hallenturnier des TSV in der eigenen Halle sein, in der Vergangenheit habe der Verein immer andere Hallen anmieten müssen, wie etwa die HZG-Halle in Sigmaringen, sagt Bauer. Eine Besonderheit sei, dass der TSV während des dreitägigen Fußball-Spektakels erstmals überhaupt ein Blitzturnier für die Alten Herren anbiete. Insgesamt wird es sechs unterschiedliche Wettbewerbe geben. „Selbstverständlich spielt in jedem Turnier auch eine TSV-Mannschaft mit“, sagt Bauer. 48 Mannschaften nehmen an den Turnieren teil, gespielt wird nach den WFV-Futsal-Regeln.

Vereine kommen nicht nur aus dem Landkreis

Los geht es am Freitagabend, 16. Februar, mit dem AH-Blitzturnier mit zehn Mannschaften aus dem Kreis Sigmaringen. Beginn ist um 18 Uhr. Die Spielzeit beträgt neun Minuten, es treten sechs Spieler pro Mannschaft gegeneinander an.

Weiter geht es am Samstag, 17. Februar, ab 8.45 Uhr mit einem Turnier für die F-Junioren. Zehn Mannschaften treten an. Die Siegerehrung übernimmt Bürgermeister Philip Schwaiger. Ein zweites F-Jugend-Turnier beginnt um 13 Uhr. Hier treten acht Mannschaften gegeneinander an. „Die Resonanz auf das Jugendturnier war so groß, dass wir die Mannschaften aufstocken mussten und das Turnier auch insgesamt länger machten als ursprünglich geplant“, sagt der TSV-Vorsitzende. Ab 16 Uhr haben die D-Junioren dann ihr Turnier: Auch hier sind zehn Mannschaften gemeldet.

Am Sonntag, 18. Februar, geht es mit den E-Junioren los um 9 Uhr. Zehn Teilnehmer machen mit. Auch die E-Junioren mussten aufgeteilt werden. Ein zweites Turnier mit ebenfalls zehn Teilnehmern startet um 13.30 Uhr. Hier spielen sogar zwei TSV-Mannschaften mit.

Bei den Jugendmannschaften kommen die Vereine nicht nur aus dem Landkreis Sigmaringen, sondern auch aus angrenzenden Landkreisen. Für Essen und Trinken ist gesorgt: „Zuschauer sind ausdrücklich erwünscht“, sagt Bauer.