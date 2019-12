Der Musikverein Sigmaringendorf hat am vierten Advent in der Kirche St. Meinrad beim Wortgottesdienst unter der Leitung von Katja Holl auch in Laucherthal gespielt. Thomas Schäuble hatte mit seinen Musikern eine Auswahl an adventlichen Liedern wie „Macht hoch die Tür“ oder auch etwas modernere Kompositionen ausgewählt. Katja Holl stellte in ihrer Ansprache die Männer Johannes und Josef in den Vordergrund und dankte dem Musikverein für seinen vorbildlichen Einsatz für die Pfarrgemeinde. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem Stephanstag, dürfen sich Kirchenbesucher auf einen weiteren musikalischen Höhepunkt einstellen, dann spielt die Hüttenkapelle Laucherthal zum Gottesdienst in St. Meinrad. FOTO: Wolfgang Metzger