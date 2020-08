Mofafahrer verursacht mit 3,5 Promille Unfall

Die Polizei hat nach eigenen Angaben am Donnerstag einen Mofa-Fahrer einem Alkoholtest unterzogen, nachdem er an einem Verkehrsunfall beteiligt war. Das Ergebnis: über 3,5 Promille. Der Unfall ereignete sich auf der Landesstraße zwischen Laucherthal und Sigmaringen. Der 56 Jahre alte Zweiradlenker war in Richtung Sigmaringendorf unterwegs. Der 50-jährige Autofahrer bemerkte den Mofa-Fahrer, als er schon in die Landesstraße eingefahren war und bremste bis zum Stillstand ab. Der Mofafahrer zeigte aufgrund der Alkoholisierung keine Reaktion auf das vor ihm stehende Fahrzeug und fuhr ungebremst gegen den Ford. Er kippte über den Lenker und schlug mit dem Helm leicht auf der Motorhaube des Wagens auf. Aufgrund seiner leichten Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht und wegen der erheblichen Alkoholisierung stationär aufgenommen. Insgesamt entstand bei dem Zusammenstoß ein Schaden von 2500 Euro.