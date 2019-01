Mittagstisch entpuppt sich als voller Erfolg

Über 50 Sigmaringendorfer Bürger haben sich am Donnerstagmittag im Pfarrgemeindehaus Sigmaringendorf getroffen, um in gemütlicher Atmosphäre und in geselliger Runde miteinander zu Mittag zu essen. Zum ersten Mal hat der Soziale Förderverein Sigmaringendorf-Laucherthal diesen Mittagstisch ins Leben gerufen und ist total begeistert vom Rückhalt der Bevölkerung.

Die Idee entstand aus der Nachbarschaftshilfe heraus, für die Christel Metzger bereits seit einigen Jahren aktiv ist. „Ich habe so viele ältere Menschen begleitet, die zwar Essen auf Rädern bekommen haben, allerdings komplett allein essen mussten“, sagt Metzger, die zusammen mit ihrem Mann die Idee des Mittagstisches in die Tat umgesetzt hat. „Wir haben damit gerechnet, dass beim ersten Mal vielleicht 15 Personen kommen. Aber wir hatten jetzt 52 Anmeldungen und sind wirklich fassungslos vor Freude“, sagt sie.

Ziel ist das Miteinander

Das Ziel hinter der Aktion sei aber nicht nur das Essen, sondern auch die Gesellschaft und die Tischkultur, auf die enormer Wert gelegt wird. „Am wichtigsten ist einfach das gemeinsame Miteinander, das den Menschen dadurch ermöglicht wird“, sagt Metzger. Aber nicht nur wegen der vielen Anmeldungen war die Organisatorin aus dem Häuschen, sondern auch über die Zahl der vielen freiwilligen Helfer, die sich nach ihrem Aufruf sofort gemeldet haben. „Insgesamt haben wir jetzt über 25 Helfer und konnten uns in fünf Gruppen aufteilen. Somit kommt jeder nur einmal in fünf Wochen zum Einsatz, das ist glaube ich gut vertretbar“, sagt sie.

Veronica Haas, die sich auch als freiwillige Helferin für den Mittagstisch gemeldet hat, möchte in Zukunft jede Woche zusammen mit ihrem Mann ins Gemeindehaus kommen. „Wir sind einfach gerne in Gesellschaft und ich habe mir vorgenommen, an diesem Tag einfach sonst nichts mehr zu machen“, sagt sie. „Ich finde, dass man eine solche Aktion in der eigenen Gemeinde unterstützen muss. Ich werde auf jeden Fall dafür werben“, so Haas.

Freude über das Angebot ist groß

Der 65-jährige Werner Selg hat sich den Termin auch schon lange mit seiner Frau vorgemerkt. „Ich finde die Idee toll und auch die Organisation, die hinter dem Ganzen steckt“, sagt Selg. „Meine Frau konnte heute leider krankheitsbedingt nicht mitkommen, aber in unserem Alter ist man einfach nicht mehr so mobil und da freut man sich über ein solches Angebot“, sagt er.

Einmal pro Woche soll der Mittagstisch, für den eine Anmeldung notwendig ist, in Zukunft stattfinden. Angeboten wird entweder ein vegetarisches oder fleischhaltiges Gericht mit Getränk vom Haus Nazareth. Zusätzlich werden Suppe und Kaffee mit Gebäck angeboten.