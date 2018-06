Mit Pendelbussen geht es zum Dorfer Straßenfest

Sehr bewährt hat sich in den vergangenen Jahren die Einrichtung eines Pendelbusverkehrs zum Sigmaringendorfer Straßenfest. Besucher der Veranstaltung können am Samstagabend unbeschwert zum Fest und wieder nach Hause fahren. Im Stundentakt mit drei Startzeiten sind Her- und Heimfahrten geregelt. Der Busplatz ist am Bahnübergang Richtung Laucherthal gelegenen Ringelnatzweg beim Ärztehaus.

Tour 1: 19, 20, 21 Uhr Inneringen „Adler“, 19.10, 20.10, 21.10 Uhr Bingen Rathaus, 19.15, 20.15, 21.15 Uhr Kapelle Hitzkofen, 19.20, 20.20, 21.20 Uhr Zentrum Scheer-Heudorf, 19.30, 20.30, 21.30 Uhr Hofgartencenter Scheer, 19.35, 20.35, 21.35 Uhr Schule Laucherthal. Tour 2: 19, 20, 21 Uhr Hohentengen Käppele, 19.05, 20.05, 21.05 Uhr Mengen Bahnhof, Rathaus („Ochsen“), 19.15, 20.15, 21.15 Uhr Rulfingen „Hirsch“, 19.25, 20.25, 21.25 Uhr Rathaus Krauchenwies. Tour 3: 19, 20, 21 Uhr Käppele Vilsingen, 19.10, 20.10, 21.10 Uhr Inzigkofen, 19.15, 20.15, 21.15 Uhr Laiz Getränke Maier, Rathaus, 19.25, 20.25, 21.25 Uhr Gasthof „Donau“ Sigmaringen, 19.30, 20.30, 21.30 Uhr Bahnhof Sigmaringen. Rückfahrmöglichkeiten für alle drei Pendelbus-Touren ab Ringelnatzweg um 0 Uhr, 1 Uhr und 2 Uhr.