Minis in Sigmaringendorf bauen Rätschen

Eine alte Tradition ist in der Pfarrei wiederbelebt worden: Richard Schmucker hatte die Idee, Rätschen zu bauen. Bei den Minis in Sigmaringendorf kam die Idee gut an. So legte Schmucker gleich mit den Vorbereitungen los: Holz organisieren, Muster bauen, Hämmer vorbereiten.

Mattes Rebholz und Lukas Glaser befragten ein paar frühere Dorfer Ministranten und Kirchgänger, wie es früher mit dem Rätschen im Dorf war, und machten dann einen Plan, wie in diesem Jahr wieder gerätscht werden kann. Elf Minis waren am Bau der Rätschen interessiert. So wurde in kleinen Gruppen an drei Nachmittagen drei Rätschen gebaut. Hierzu wurde der Carport von Schmuckers zur Werkstatt umgebaut.

Alle freuen sich, diese alte Tradition wieder aufleben lassen zu können und hoffen, dass die ganze Gemeinde Freude daran haben wird, wenn sie über die Kartage/Ostern die Rätschen wieder hören werden.

An diesen Uhrzeiten können die Rätschen im Dorf gehört werden:

Gründonnerstag: 19 und 0 Uhr.

Karfreitag: 6 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, 18 und 0 Uhr.

Karsamstag: 6 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr und 21 Uhr.