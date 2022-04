Minis in Sigmaringendorf bauen „Rätschen“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Ministranten von St. Peter & Paul aus Sigmaringendorf haben vor Kurzem selbst Rätschen gebaut. Angeregt wurde die Idee von Richard Schmucker hatte, heißt es in einer Mitteilung der Ministranten. Sie sollen an den Kartages erklingen.

Und so wurde gleich losgelegt: Holz organisieren, Muster bauen, Hämmer vorbereiten. Mattes Rebholz und Lukas Glaser befragten zudem ein paar frühere Sigmaringendorfer Ministranten und Kirchgänger, wie das früher mit dem Rätschen im Dorf war und machten dann einen Plan, wie in diesem Jahr wieder gerätscht werden kann, heißt es im Bericht weiter.

Elf Ministranten waren am Bau der Rätschen interessiert. So wurde in kleinen Gruppen an drei Nachmittagen drei Rätschen gebaut. Hierzu wurde der Carport von Schmuckers zur Werkstatt umgebaut. Da wurde gesägt, geschliffen, geschraubt und das neues Logo der Minis und das Baujahr in die Rätschen eingefräst.

Alle Teilnehmer freuten sich, diese alte Tradition wieder aufleben lassen zu können und hoffen, dass die ganze Gemeinde Freude daran haben werde, wenn sie über die Kartage die Rätschen wieder hören werden, schreiben die Ministranten in ihrem Bericht. So werden die Rätschen an Gründonnerstag um 19 Uhr und 0 Uhr, an Karfreitag um 6 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, 18 und 0 Uhr und an Karsamstag um 6 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr und 21 Uhr im Dorf z hören sein.