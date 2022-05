Mehrtages-MTB-Tour durchs Allgäu und Tirol

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am letzten Freitag im April ging es los zu unserer ersten diesjährigen, dreitägigen MTB-Tour. Nach der Anfahrt mit den Autos nach Kempten starteten wir von dort bei schönstem Sonnenschein unsere erste Etappe. Über die Allgäuer Hügel führte uns der Weg in stetem leichten Bergauf nach Nesselwang, wo der erste lange Anstieg auf uns wartete. Nach 600 Höhenmetern hoch zur Alpspitze lag dann die schöne, teils anspruchsvolle Trailabfahrt vor uns. Wir mussten noch das eine oder andere Altschneefeld kreuzen, konnten aber dann die tolle Abfahrt genießen. In Pfronten war die erste Unterkunft gegen 17 Uhr nach 50 Kilometern und 1400 Höhenmetern erreicht. Am nächsten Morgen zeigte der Blick aus dem Fenster nichts Gutes, dunkle Wolken und Dauerregen. Nach einem tollen Frühstück packten wir unsere Rücksäcke und zogen gleich unsere Regenmontur an. Der Stimmung tat es keinen Abbruch und wir starteten mit bester Laune in den zweiten Tourtag. Entlang der Vils rollten wir aus Pfronten hinaus und nahmen auch schon bald den ersten kurzen Uphill zum Alatsee unter die Stollenreifen. Nach einer kurzen Schiebepassage erreichten wir eine Kammhöhe und konnten einen tollen flowigen, aber sehr nassen Trail Richtung Füssen ins Tal rocken. Nach der Lechquerung ging es am Schwanensee, Schloss Hohenschwangau und Neuschwanstein vorbei. Da schon einige von uns ziemlich durchnässt waren, hat unser Tourguide den Tourenverlauf angepasst, sodass wir auf etwas tiefer gelegenen Wegen Richtung zweiter Übernachtung entlang des Plansees und dem Heiterwanger See unseren zweiten Etappenort Heiterwang völlig durchnässt erreichten. Nach einer heißen Dusche war die nasse und kalte Tour schnell vergessen und der gemütliche Teil in unserer Unterkunft mit Abendessen sowie einem tollen Abend mit Stubenmusik ließ den Tourtag prima ausklingen. Am nächsten Morgen und letzten Tourtag hingen die Regenwolken sehr tief. Die ursprüngliche Tourplanung machte keinen Sinn und die Routenführung wurde kurzerhand durch die Guides angepasst. Wir entschlossen uns am dritten Tag wieder per Rad nach Kempten zurück zu fahren. Mit jedem Kilometer wurde das Wetter besser, nach circa 60 Kilometern erreichten wir wieder die Autos in Kempten und ein tolles Bikeabenteuer war zu Ende. Wir waren wieder eine tolle, gemischte Gruppe, die viel Spaß gemeinsam hatte. Nähere Info zu unserem Radsportangebot unter www.sc-sigmaringendorf.de – Neueinsteiger sind herzlich willkommen.