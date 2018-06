Mehr als 15000 Besucher strömen zur Waldbühne

Die Waldbühne Sigmaringendorf hat mit ihren beiden Inszenierungen – dem Kinderstück „Die Schöne und das Biest“ und dem Erwachsenenstück „Dracula“ – den Geschmack des Publikums getroffen. Zu 16 Aufführungen des Kinderstücks kamen 9254, zu elf Aufführungen des Erwachsenenstücks 6084 Besucher, was eine Gesamtbesucherzahl von 15338 ergibt. Von den insgesamt 27 Veranstaltungen sei mehr als die Hälfte ausverkauft gewesen, sagt Pressesprecher Alexander Speh auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

„Wir sind mit den Zahlen zufrieden“, sagt Speh. Seit dem Jahr 2000 führe er Buch, und das Jahr 2016 sei in punkto Besucherzahl auf dem vierten Platz gelandet. Gleichwohl habe die Waldbühne in diesem Jahr nicht so viele Besucher angelockt wie in den beiden Vorjahren, als jeweils rund 17000 Menschen kamen. Als Hauptgrund für den Rückgang hat Speh zwei Dinge ausgemacht. Zum Einen das Wetter: „In der ersten Sommerhälfte waren die Temperaturen so unbeständig, dass viele Besucher von einem Kommen abgesehen haben“, sagt er. Als sie dann gegen Ende der Saison Karten bestellen wollten, seien etliche leer ausgegangen.

Als zweiten Grund nennt Speh das Kinderstück „Die Schöne und das Biest“, das „möglicherweise nicht jeder vom Namen her sofort als Kinderstück erkannt hat“, sagt er. In den Vorjahren habe man mit „Simba“, „Ronja Räubertochter“ und „Pippi Langstrumpf“ als eindeutig kindgerecht zu identifizierenden Aufführungen große Erfolge gehabt. Die Fußball-Europameisterschaft habe mit Ausnahme des Viertelfinalspiels der deutschen Elf gegen Italien zur Premiere des Erwachsenenstücks „Dracula“, die nicht ganz ausverkauft war, keinen Einfluss auf die Zahlen gehabt, glaubt Alexander Speh.

Dennoch fällt das Gesamturteil eindeutig positiv aus, zumal für Speh nicht nur die nackten Zahlen relevant sind: „Wir haben selten so viele und so positive Rückmeldungen vonseiten der Besucher bekommen wie in diesem Jahr“, sagt er. Besonders erfreut habe ihn zudem die enorme Weiterentwicklung vieler jugendlicher Schauspieler zuletzt. „Viele sind in ihre neuen Aufgaben förmlich hineingewachsen, haben selbstständig Choreografien übernommen und beispielsweise auch die Maske vom Biest selbst entworfen“, sagt er. Auch sei es eine „schöne Erfahrung“ gewesen, mit dem Stück „Dracula“ erstmals auch im Grusel-Genre aktiv geworden zu sein.

Für das kommende Spieljahr ist Speh wegen der Abklärung der Rechte bereits in Verhandlungen mit einem Verlag. Da aber noch nichts entschieden ist, könne er den Titel des Stücks noch nicht öffentlich bekanntgeben.

Auch die neuen Regisseure des Erwachsenenstücks – Luna Selle und Frank Speh lösen den langjährigen Regisseur Joachim Link ab – seien bereits mitten in den Vorbereitungen, sagt Alexander Speh.