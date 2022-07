Zeugen haben in der Nacht auf Mittwoch einen Mann dabei beobachtet, wie dieser in eine Tankstelle in der Bahnhofstraße einbrechen wollte, und verständigten hierauf die Polizei.

Nach kurzer Flucht festgenommen

Der 36-jährige Tatverdächtige konnte durch die Einsatzkräfte nach kurzer Flucht festgenommen werden und wurde angezeigt. Durch den Einbruchsversuch entstand an dem Tankstellengebäude ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.