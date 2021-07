Mann muss nach Unfall Führerschein abgeben

Der 33-jähriger Fahrer eines Fords hat am Freitag um 16.28 Uhr bei einem Überholvorgang einen Unfall verursacht. Das teilt die Polizei mit. Der 33-jährige Unfallverursacher überholte auf der B32 von Sigmaringendorf in Richtung Scheer, in einer unübersichtlichen Linkskurve, eine vor ihm fahrende 69-jährige Autofahrerin in ihrem Ford C-Max obwohl ihm ein 54-jähriger Citroenlenker entgegenkam. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, leitete der Citroenlenker eine Vollbremsung ein und lenkte das Auto in den Grünstreifen. Gleichzeitig scherte der Unfallverursacher wieder auf den rechten Fahrsteifen ein und touchiert den überholten Ford C-Max. Die Fahrzeuglenkerin wurde dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 13 000 Euro. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Unfallverursachers einbehalten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Fahrlässiger Körperverletzung.