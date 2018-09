Malerei, Handwerk und Bastelarbeiten

In der Donau-Lauchert-Halle in Sigmaringendorf findet am kommenden Wochenende vom 29. und 30. September die 18. Hobby-Künstler-Ausstellung statt.

34 Hobby-Künstler präsentieren in der Halle und im Foyer ihre Kreationen und wertvollen Hobbyarbeiten. Im zweijährigen Turnus gehört diese Ausstellung zum vielfältigen Kulturangebot in Sigmaringendorf und findet immer wieder bei den Besuchern aus der Umgebung große Resonanz.

Zu bewundern und teilweise auch käuflich zu erwerben sind die mit Fantasie und Geschick gefertigten Arbeiten. Die Vielfalt macht die Ausstellung interessant und den Rundgang für die Besucher besonders kurzweilig.

Die Künstler freuen sich auch dieses Jahr, ihre Ideen einem großen Publikum zeigen zu können. So können Bastel- und Handarbeiten, Malereien, Stick- und Strickarbeiten, Knüpf-, Näh- und Häkelarbeiten, Holzarbeiten und –spielzeuge, Metallarbeiten und Glaskunst bestaunt werden, um nur einige interessante Ausstellungsobjekte zu nennen.

Die Hobby-Künstler-Ausstellung in der Donau-Lauchert-Halle wird am Samstag und Sonntag von jeweils 13 Uhr bis 19 Uhr geöffnet sein. Der Eintritt ist frei. Im Eingangsbereich wird eine Bewirtung mit Kaffee und Kuchen eingerichtet.