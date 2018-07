Männer- und Gospelchor passen gut zusammen

Einen frisch-fröhlichen Gesangsabend haben die Besucher des Frühlingskonzerts des Männergesangvereins Sigmaringendorf-Laucherthal in der Donau-Lauchert-Halle erlebt. Sowohl der durch Sänger des MGV Laiz verstärkte Chor wie der Bad Saulgauer Gospelchor „Joyful Singers“ trugen mit sichtlicher Freude ihr gut ausgesuchtes Liedgut vor.

Zusammen mit dem ebenfalls von Dirigent Alexander Schleinitz-Kamps geleiteten MGV Laiz begrüßten die Sigmaringendorfer Sänger mit dem Stück „Harmonie klingt auf“. Als Vorsitzender Claus R. Müller Bürgermeister Alois Henne zum Geburtstag gratulierte, stimmten alle Besucher ins Ständchen mit ein. Dabei war auch der Vorsitzende des Sängerbezirks IV Sigmaringen, Werner Winkler aus Veringenstadt. Es blieben allerdings auch Stühle leer. Außer dem nicht idealen Termin an Pfingstsamstag waren wohl auch lukrative Fernseh-Sportveranstaltungen der Grund. Doch jene die kamen, bereuten es nicht. Claus R. Müller dankte den Sängern des MGV Laiz, dass sie ihnen „stimmlich unter die Arme greifen“ und für ihr Mitwirken dem Gospelchor aus Bad Saulgau. Eine sichere Stütze am Klavier war Anton Roggenstein und Wolfgang Lipp begleitete mit seiner Gitarre und an den Kongas nicht nur den Gospelchor, sondern griff auch beim Männerchor in die Saiten.

Beschwingt brachten die 30 Sänger von Laiz und Sigmaringendorf Melodien aus verschiedenen Operetten von „Freunde, vernehmet die Geschichte“ bis „Oh, wie so trügerisch“ zu Gehör, bei denen ihnen die Wechsel von Rhythmus und Tempis sehr gut gelangen. Mit Laizer Tenorverstärkung erfreute der Gastgeberchor mit „Wenn die Sonne erwacht in den Bergen“. Nach den mehr volkstümlichen Gesängen brachten die 35 Mitglieder des Bad Saulgauer Gospelchors „Joyful Singers“ rhythmische Klassiker. Sie faszinierten mit „What a happy day“, dem Ohrwurm „Kumbaya“, „Soon and very soon“ und beschlossen ihren ersten Teil mit dem fröhlichen „Heaven is a wonderful Place“.

Seine musikalische Reise setzte der Sig‘dorfer Männerchor nach dem aufmunternden „Singen ist Leben“ fort mit „Griechischer Wein“ und „Nacht über Moskau“. Als Höhepunkte kristallisierten sich das sehr einfühlsam wiedergegebene Stück „Die Rose“ und der originell arrangierte „Kriminal-Tango“ heraus. Der kräftige Beifall wurde mit einer Zugabe belohnt.

Im letzten Programmteil entfachten die Bad Saulgauer Gospelsänger noch einmal ein richtiges Feuerwerk. Die Besucher ließen sich mitreißen und schnippten und klatschten zu den kommunikativen Spirituals, darunter „Lord, I know I´ve been changed“, „Good news“ und „Hallelujah“ von Leonard Cohen. Mit „Happy and free“ als Zugabe setzte der sympathische Gospelchor den Schlusspunkt.

Claus R. Müller freute sich über die gelungene Verbindung der unterschiedlichen Chöre und händigte den Gästen Drucke seiner handgezeichneten Ansichten von Laiz und Bad Saulgau aus. Einen Geschenkkorb gab es für den Dirigenten, der den Chor zum Ende des Jahres leider verlassen werde, bedauerte Vorsitzender Müller.