Lotta Mehnert erreicht die volle Punktzahl

Beim Tag der Bläserjugend des Landkreises hat am vergangenen Samstag sowohl in der Sigmaringendorfer Festhalle als auch in der Schule und im Schlössle bereits am frühen Morgen musikalische Betriebsamkeit geherrscht – inform der Wertungsspiele der teilnehmenden Jugendlichen aus dem ganzen Landkreis. Der gastgebende Musikverein aus Sigmaringendorf um den Vorsitzenden Peter Rebholz hatte die Veranstaltung bestens organisiert. Zum Abschluss gab es ein ansprechendes Konzert des Kreisverbandsjugendorchesters.

„Lotta hat die Juroren sprachlos gespielt. 100 Punkte und somit volle Punktzahl sowie die Auszeichnung „mit hervorragendem Erfolg teilgenommen“, das gab es noch nie“, sagte der erste Vorsitzende der Bläserjugend, Stefan Kille. Landrätin Stefanie Bürkle überreichte der talentierten Schlagzeugerin ihre Auszeichnung. Aber auch alle anderen Teilnehmer der Wertungsspiele, 20 Solovorträge mit Klavierbegleitung, elf Ensemblebeiträge und drei Jugendblasorchester, waren überaus erfolgreich. „Sehr gut“ war die schlechteste Bewertung, also waren alle Absolventen über die Maßen erfolgreich“, erklärte Tobias Zimmerer, stellvertretender Vorsitzender der Bläserjugend.

Seit Januar liefen die Vorbereitungen für den Tag. Beim Blasmusikverband Baden-Württemberg hatte die Sigmaringer Bläserjugend Wertungsspiele beantragt. Zwei Jurorenteams, bestehend aus jeweils vier hochkarätigen Musikern, wurden für den Prüfungstag zugeteilt. Die Teams prüften die Jugendlichen in den Wertungsspielen für Kammer- und Konzertmusik in den verschiedenen Kategorien von Solo mit Klavierbegleitung, Duo, Ensembles oder Orchester.

Die Anstrengungen der Jugendlichen hatten sich gelohnt, denn zur abendlichen Bekanntgabe der Ergebnisse gab es nur sehr gute und noch bessere Ergebnisse. Diese wurden im schönen Rahmen eines Konzertes vom Kreisverbandsjugendorchester überreicht. Dieses gut 50 Personen starke Orchester, das aus den besten Jugendlichen des Landkreises besteht, wird von Stadtmusikdirektor Thomas Stöhr dirigiert. Dieser hatte eine anspruchsvolle Konzertliteratur für die zahlreichen Konzertbesucher zusammengestellt.

Beginnend mit „Rushmore“ zeigten die jugendlichen Musiker sofort ihre hohe Qualität, welche mit der Oper „Tancredi“ und der „Graf Anreas Suite“ nochmals unterstrichen wurde. Das biblische Tongedicht „Abraham“ und seine Entstehungsgeschichte gingen dabei regelrecht unter die Haut. „Musik tut der Seele gut und versetzt sofort in eine andere Welt“, attestierte Landrätin Stefanie Bürkle dem Orchester in ihrem Grußwort. Sigmaringendorfs Bürgermeister Philip Schwaiger zeigte sich begeistert, dass so viele junge Leute der Musik verbunden sind. „Jugendliche laufen nicht nur mit Stöpseln im Ohr herum“, lobte der Bürgermeister. Beim Konzertabend überzeugten die Jugendlichen unter dem sicheren Dirigat von Thomas Stöhr. Sie zeigten eindrucksvoll, dass sie durchaus fähig sind, selbst gute Musik zu machen.