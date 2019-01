Lieferwagen überschlägt sich bei Sigmaringendorf

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch gegen 8.30 Uhr zwischen Sigmaringendorf und Scheer ins Schleudern gekommen und hat sich mit seinem Kleinlieferwagen überschlagen. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Mann ins Krankenhaus. Die Ursache gibt die Polizei infolge der winterlichen Straßenverhältnisse mit nicht angepasster Geschwindigkeit an. Laut Polizei war kein anderes Auto an dem Unfall beteiligt. Die B32 wurde kurzfristig komplett gesperrt, bis gegen 9.15 Uhr regelte die Polizei den Verkehr. Das Auto wurde abgeschleppt.