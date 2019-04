Mit einem Schuss durch Stefan Kortmann wurde am Ostermontag das diesjährige Eierlesen auf dem Sportplatz, ein seit circa 100 Jahren bestehender Brauch in Sigmaringendorf, gestartet. Pünktlich um 13 Uhr starten der Läufer Jonathan Konday nach Scheer und Leon Baumgärtner als Eierleser auf dem Sportplatz. Als Fänger fungiert Nima Neumaier.

Jugendliche des dieses Jahr ausrichtenden Jahrgangs 2002/2003 sammelten schon einige Tage zuvor traditionsgemäß im „Dorf“ Eier. Am Ostermontagmorgen wurden von Marco Hinder und Marcel Loder der Wettbewerb vorbereitet. Im Abstand von 55 Zentimeter, beginnend an der oberen Ecke des Sportplatzes in Richtung Donau/Lauchert-Mündung, wurden von ihnen in einer Reihe, in einer Länge von circa 70 Metern, insgesamt 100 Eier gelegt. Nach jedem zehnten Hühnerei wird ein buntes Osterei abgelegt.

Für den Eierleser auf dem Platz galt es, Ausdauer und Augenmaß zu verbinden. Er musste alle 100 Eier aufsammeln und dem Fänger in dessen Korb zuwerfen. Hierbei muss der Läufer auf dem Sportplatz eine bestimmte Regel einhalten. Er muss ans Ende der Reihe laufen und darf dort zwei Eier aufnehmen, von denen er dann eines dem Fänger zuwerfen darf. Mit dem anderen muss er zurück zu einem aufgesteckten Pflock und wieder zurück zum Fänger, um erneut ein Ei zu werfen. Dieser Vorgang über ein Gesamtstrecke von ca. 6 km, der übrigens durch ständiges anhalten, auflesen, loslaufen, werfen, ziemlich viel Puste kostet, wiederholt sich, bis alle Eier 100 aufgelesen sind.

Eier werden an Bäckerei verkauft

Der Fänger hat einen flachen, mit Stroh gefüllten Korb, und versucht so viele Eier wie möglich zu fangen, die dann an die ansässige Bäckerei verkauft werden können. Er allerdings muss sich fünf Meter vom Anfang der ausgelegten Eierreihe aufstellen.

Hat der Eierleser alle in der Reihe liegenden Eier aufgesammelt, muss er noch weitere fünf Eier, jeweils einzeln, aus einem an der Lauchert liegenden Nest holen. Für diese letzte Aufgabe wird er von seinen dann mitlaufenden Jahrgängern und dem applaudierenden Publikum unterstützt.

Während der Eierleser auf dem Platz seine Kondition zeigt, läuft sein Kontrahent entlang der Bundesstraße 32 in Richtung Scheer, durch Scheer durch und dann im Wald der Donau entlang wieder zurück nach Sigmaringendorf. Diese Strecke beträgt knapp über 6 km.

Wer von den beiden Jahrgängern gewonnen hat wird ebenfalls mit einem Schuss angekündigt. Nachdem den „Eierläufer Baumgärtner“ einen grandiosen Schnellstart hinlegte, hatte man dann doch die Befürchtungen, dass der Läufer nach Scheer das Rennen für sich entscheidet, da das Laufen auf dem Platz doch sehr anstrengend ist. Aber nach 36 Minuten und 20 Sekunden entschied Leon Baumgärtner auf dem Sportplatz den Wettkampf für sich. Die Jahrgänger, die das österliche Eierlesen organisiert haben luden am Ostermontagabend alle Feierfreudigen in den gemeindeeigenen Jugendraum zur „Eierleserparty“.