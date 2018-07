Zum dritten Mal lädt die Ledigengesellschaft Sigmaringendorf zu ihrem Frühlingsfest ein. Auf dem Festplatz (Richtung Bitzehauhütte) auf Höhe des Schützenhauses wird ein großes Zelt aufgestellt. Außerdem ist für schönes Wetter ein Biergarten eingerichtet. Neu ist in diesem Jahr, dass das Fest an zwei Tagen stattfindet. Es beginnt am Freitagabend und geht weiter am Samstagnachmittag. Am Freitag ab 20 Uhr wird DJ Tropicana im Zelt die Musik auflegen (Eintritt zwei Euro, ab 22 Uhr drei Euro). Am Samstag, 29. Mai, beginnt der „Feierabendhock“ um 16 Uhr mit dem Musikverein der bis in die Abendstunden zur Unterhaltung aufspielt. Ab 21 Uhr spielt die Band „Calypso“ (Eintritt fünf Euro).