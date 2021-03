Lebenspartner verletzen sich gegenseitig

Ein Streit zwischen Lebenspartnern ist am Montagabend in Sigmaringendorf derart eskaliert, dass die Polizei eingreifen musste und die Beteiligten die Hilfe des Rettungsdienstes in Anspruch nehmen mussten. Eine 34-jährige Frau und ihr ein Jahr jüngerer Lebensgefährte waren mutmaßlich alkoholbedingt aneinandergeraten. Das teilt die Polizei in einer Meldung mit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge die Frau ein Trinkglas gegen den Kopf des Mannes, wodurch dieser eine Platzwunde erlitt. Der 33-Jährige schlug der Frau seinerseits mit der Faust ins Gesicht und fügte ihr dadurch eine blutende Wunde an der Lippe zu. Beide Beteiligten, die deutlich unter Alkoholeinwirkung standen, wurden zur weiteren Versorgung ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.