Lastwagen kommt nach Zusammenstoß von der Straße ab

Auf schneeglatter Fahrbahn ist am Dienstag gegen 13.30 Uhr eine 58-jährige Autofahrerin auf der Hitzkofer Straße in Sigmaringendorf ins Rutschen gekommen, das teilt die Polizei mit. In der Folge kollidierte der Mercedes mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Lastwagen. Durch den Zusammenstoß kam der Lastwagen nach rechts von der Fahrbahn ab und im Bankett zum Stehen. Verletzt wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand, an den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 16 000 Euro.