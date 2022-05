Landesverband ehrt langjährige Waldbühne-Aktive

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für langjährige Verdienste um das Amateurtheater wurden zwei Aktive der Waldbühne Sigmaringendorf mit hohen Auszeichnungen der Amateurtheaterverbände geehrt. Die Ehrung fand im Rahmen der nachgeholten Jahreshauptversammlung der Waldbühne am 14. Mai statt, nachdem der zunächst im Januar geplante Termin der Pandemie zum Opfer gefallen war.

Für 25 Jahre aktive Tätigkeit im Naturtheater erhielt Armin Sauter die silberne Ehrennadel des Bundes Deutscher Amateurtheater (BDAT). Sauter stand erstmals 1997 im Nestroy-Lustspiel „Lumpazivagabundus oder das liederliche Dreieck“ auf der Bühne. Seither ist er aus dem Ensemble nicht mehr wegzudenken, besonders in Erinnerung blieb seine Glanzrolle als „Thénardier“ in „Les Misérables“ 2010, aber auch Rollen wie Julias Vater in „Romeo und Julia“ oder der „Gute Gesell“ im „Jedermann“, besonders aber seine schlagkräftig dargestellte Titelrolle als „Don Camillo“ 2008. Neben der Schauspielerei brachte er sich insbesondere in der IT des Vereins ein, arbeitete hier an der digitalen Modernisierung von Technik und Verwaltung sowie in der Betreuung der Webseite des Vereins mit.

Waldbühneluft mit der Muttermilch aufgesogen hat Johann, genannt „Jack“ Speh. Als Sohn des langjährigen Vorsitzenden und Spielleiters der Waldbühne, Johann Speh Senior, war er von Kindesbeinen mit im Naturtheater, stand 1962 erstmals als Statist auf der Bühne und als es in den 1970er Jahren von seinem Vater hieß: „Bub, wir brauchen jemand für die Technik, das machst du!“, begann seine Karriere als Waldbühne-Techniker. In dieser Position war er über Jahrzehnte hinweg als Tontechniker und Verantwortlicher für die Musikauswahl aktiv. Bis heute ist er hauptverantwortlich für alle pyrotechnischen Effekte im Naturtheater.

Für die außergewöhnlich lange Zeit seines Wirkens im Verein überreichte Präsidiumsmitglied Rainer Kurze die höchste Ehrung, die der Landesverband Amateurtheater Baden-Württemberg zu vergeben hat: Die goldene Ehrenmedaille für jahrzehntelange Verdienste um das Amateurtheater.

Die anwesenden Vereinsmitglieder spendeten ihrem „Jack“ minutenlang stehenden Applaus, der Vorsitzende Walter Kordovan bedankte sich bei den Geehrten mit einem Geschenk des Vereins und brachte seine Hoffnung auf weitere lange Jahre der Mitarbeit zum Ausdruck.