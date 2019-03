Ladestation für E-Autos in Sigmaringendorf eröffnet

Zwei E-Ladestationen sind jetzt in Sigmaringendorf ans Netz gegangen: eine für E-Autos, die andere für E-Bikes. Bei der Eröffnung am Mittwoch präsentierten Bürgermeister Philip Schwaiger und der Sigmaringendorfer Kämmerer Hartmut Diesch sowie Jens Brucker, der Projektleiter E-Mobilität der Stadtwerke Sigmaringen und Manfred Henselmann, Vertriebsleiter bei den Stadtwerken, die Funktionsweise der neuen Stromladestationen.

„Die E-Mobilität kann in der Region nur dann vernünftig gefördert werden, wenn ein flächendeckendes Ladenetz existiert“, sagte Bürgermeister Schwaiger. Dazu wolle die Gemeinde Sigmaringendorf mit der neuen Ladestation für E-Autos ihren Beitrag leisten, die sich auf dem Parkplatz am Rathaus befindet. „Nur so machen sich die Leute überhaupt Gedanken darüber, ein E-Auto anzuschaffen“, sagte Schwaiger.

Bezahlen ist per App möglich

Im März 2017 hatte sich die Gemeinde auf die Förderung des Bundes beworben, die Zusage erfolgte im November. Von den Bruttokosten in Höhe von 13 000 Euro trägt der Bund einen Anteil vom 40 Prozent des Nettobetrags, also von rund 4500 Euro. „Vorraussetzung dafür ist das sogenannte diskriminierungsfreie Laden“, erklärt Brucker. Wer sein E-Auto aufladen will, brauche nichts weiter als eine RF-ID-Karte des europaweiten Roamingverbunds, in dem die Stadtwerke Mitglied sind oder alternativ auch nur ein Smartphone. Bezahle man die Ladung per Smartphone-App, werde das Geld über den Mobilfunkanbieter abgerechnet, so Brucker.

„Die Ladestation ist eine der ersten im Land mit Kilowattstundenzähler“, erklärt Henselmann. „Während anderswo noch nach Ladedauer abgerechnet wird, ist hier die Eichrechtskonformität ist gewährleistet“, sagt er. „Auf lange Sicht soll dadurch der Tarifdschungel im Bereich E-Mobilität etwas lichter werden“.

Auf der Website ladenetze.de sind alle europaweit verfügbaren E-Ladestationen eingezeichnet, auch die neue Station in Sigmaringendorf ist dort bereits eingetragen. sogar Störungen und Belegungen sind auf der Karte sichtbar. „Dadurch weiß ich immer, wo ich gerade tanken kann, wenn ich mit dem E-Auto unterwegs bin“, sagt Brucker.

„Der Strom für die Autos an der Ladestation ist zu 100 Prozent Ökostrom von den Stadtwerken Sigmaringen“, sagt Schwaiger. Das sei Vorraussetzung für die Förderung durch den Bund gewesen. „Und bis zur Jahresmitte ist das Aufladen an der Sigmaringendorfer E-Ladestation sogar kostenfrei“, verkündet der Bürgermeister.

Dauerhaft kostenfrei ist dagegen das Aufladen von E-Bike-Akkus an der zweiten Ladestation am Donauradweg. In der Säule, die unterhalb der Friedhofsmauer in der Donaustraße steht, befinden sich drei Schließfächer. „Das funktioniert wie im Schwimmbad“, erklärt Schwaiger. „Gegen einen Euro Pfand können E-Bike-Radler, die den Donauradweg entlang kommen, hier ihren Akku einstecken, einschließen und dann bei uns im Dorf Pause machen“. Die Kosten für die E-Bike-Ladungen übernimmt die Gemeinde Sigmaringendorf.