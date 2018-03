Lösung für Sigmaringendorfer Straßenfest gefunden

Für die zentrale Bewirtung beim Sigmaringendorfer Straßenfest gibt es eine Lösung: Die Freiwillige Feuerwehr übernimmt am Hirschplatz federführend den Ausschank. In den vergangenen sieben Jahren hatte den der Sportclub gestemmt; doch der sieht sich dazu nach eigenen Angaben aus Personalnot nicht mehr imstande. Unterstützt wird die Feuerwehr insbesondere von den größten Sigmaringendorfer Vereinen.

Feuerwehrkommandant Ivo List berichtet, dass der Bürgermeister Ende des Jahres auf ihn und auf den Feuerwehrausschuss zugekommen sei und gefragt habe, ob die Feuerwehr den Platz auffangen könne. „Das Problem schwelte“, sagt Bürgermeister Philip Schwaiger. „Durch den Rückzug des SC ist eine ziemliche Verunsicherung entstanden, vor allem beim ausrichtenden Bauförderverein.“ Er habe daher Kontakt zu den großen Vereinen aufgenommen und grundsätzlich an die Solidarität mit dem Ausrichter appelliert. Schließlich habe sich diese Variante ergeben, für die es bei einer Versammlung mit Vertretern aller Vereine kurz vor der Fasnet großen Zuspruch gegeben habe. „Ich bin dafür sehr dankbar und froh, dass es nun eine zukunftsfähige Lösung gibt.“

Mehrere Vereine helfen mit

Die Feuerwehr hatte eigentlich erst im vergangenen Jahr den Rathausplatz übernommen, „da haben wir uns schön eingerichtet und mit Jugendfeuerwehr und Aktiven auch endlich alles an einem Platz“, sagt List. Nun zieht sie auf den Hirschplatz und schlägt dort im Bereich der Parkplätze gegenüber der Festhalle ihre Zelte auf. Die Hüpfburg dort entfällt dann und bekommt wahrscheinlich einen neuen Standort, denn die Feuerwehr braucht Platz: Neben dem Ausschank behält sie ihr komplettes bisheriges Angebot bei, sagt List. Dazu zählen neben Getränken auch ausgewählte Gerichte. Geplant wird laut Ivo List mit so wenig Schichten wie möglich. Musikverein, TSV und Waldbühne stellen dafür Personal zur Verfügung, Albverein und Gartenbauverein helfen im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch mit und erhalten jeweils etwas mehr Platz. Entsprechend des Personaleinsatzes bei den Schichten werden die helfenden Vereine am Gewinn beteiligt. Feuerwehr und TSV denken darüber hinaus über den Einsatz professioneller Bedienungen nach, „die Details müssen aber noch mit dem Veranstalter geklärt werden“, sagt List.

Leicht dürfte die Entscheidung der Feuerwehr mit ihren 41 Aktiven nicht gefallen sein, bedeuten die Pläne doch einen ordentlichen Kraftakt. Aber Ivo List spricht von einer gewissen Verantwortung fürs große Ganze: „Bevor das Straßenfest untergeht, hat der Ausschuss diese Entscheidung getroffen“, sagt er. Denn es sei nicht auszuschließen gewesen, dass der ausrichtende Verein ohne eine tragfähige Lösung zurückzieht – schließlich werde mit der Bewirtung ein großer Teil der Festeinnahmen erwirtschaftet. Hans Steurer, Vorsitzender des Baufördervereins St. Peter und Paul, zeigt sich entsprechend erleichtert: „Wir sind sehr beruhigt, dass es jetzt eine Lösung gibt, die von allen Vereinen akzeptiert wird“, sagt er. „Darauf haben wir gewartet, nun können wir voll in die Organisation des Festes einsteigen.“ Der Verein möchte mit dem Erlös aus dem Straßenfest die Sanierung und Umgestaltung der Pfarrkirche unterstützen.

SC weist die Kritik zurück

Dass der SC sich ab diesem Jahr vom Hirschplatz zurückzieht, war offiziell erst im November in der Sitzung des erweiterten Kulturausschusses bekannt geworden, in dem traditionell Vertreter aller Vereine über die Vergabe des Straßenfestes sprechen. Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ hat das unter anderem bei einigen Vereinsvertretern für Irritationen gesorgt. Kritisiert wird unter anderem, dass einer der größten Vereine mit mehr als 600 Mitgliedern etwas aufgibt, was nun die Feuerwehr mit deutlich weniger Personalstärke auffängt. Zudem soll der Rückzug des SC unter der Hand bereits im Oktober kolportiert worden sein, „aber es hat trotzdem niemand was gesagt“. Das berichtet ein Informant, der nicht namentlich genannt werden möchte. Selbst Mitglieder des SC hätten bis zur Sitzung im November nichts von der Entscheidung gewusst und aus der Zeitung davon erfahren.

Rolf Münzer, Vorsitzender des SC, weist etwaige Kritik zurück und sagt, dass es keinen Streit gebe. „Wir haben bei den vergangenen drei Sitzungen, in denen es um die Ausrichtung ging, immer wieder anklingen lassen, dass es uns zu viel wird“, sagt er. „Zieht man unsere 260 Kinder und Jugendlichen und Mitglieder von außerhalb ab, bleiben so viele gar nicht übrig.“ Etliche seien zudem auch in anderen Vereinen aktiv und entsprechend bereits anderweitig beim Straßenfest eingebunden. „Wir rechnen mit 120 bis 130 Personaleinheiten“, sagt Münzer. „Und das war personell nicht mehr machbar.“ Er betont, dass der SC sich auch weiterhin beim Straßenfest engagieren werde, „wir haben das Kinderkarussell gemacht, die Sektbar bewirtschaftet und verschiedene weitere Ideen“, sagt Münzer. „Die müssen wir jetzt noch im einzelnen abstimmen.“