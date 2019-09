Kulturabend im Skulpturengarten Reiser in Sigmaringendorf

Die Künstlerin Sylvia Reiser hat kürzlich zusammen mit dem früheren Landrat Dirk Gaerte in ihren Skulpturengarten nach Sigmaringendorf zu „Sylvia's Culture Night“ eingeladen. Unter der Schirmherrschaft des Honorarkonsuls der Republik Aserbaidschan, Otto Hauser, haben Farida Rustamova an der Violine und Ulrich Herzog am Piano, die „Charming Music from Azerbaidschan“ dargeboten. Hierbei kam auch zum Ausdruck, wie sehr Azerbaidschan sich mit Deutschland verbunden fühlt. Vor zahlreichen geladenen Gästen präsentierte Sylvia Reiser einen Kulturabend mit einer sozialen Komponente. Die Gäste spendeten für das geplante Sigmaringer Hospiz, das die Initiatorin des Projektes, Sophie Schwörer, zuvor erläutert hatte. Die Ästhetik des Skulpturengartens, die dazugehörige Orangerie und die vorbeilfließende Donau haben der Veranstaltung ein zusätzliches Flair verliehen. Angesichts der überaus positiven Resonanz plant Sylvia Reiser eine weitere Veranstaltung in ihrem Stuttgarter Haus. Foto: Privat