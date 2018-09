Sachschaden von rund 8000 Euro an zwei Autos ist am Sonntag gegen 16.30 Uhr bei einem Unfall in der Schlesierstraße entstanden. Eine 56-jährige Skoda-Fahrerin wollte laut Polizeibericht von der Breslauer Straße auf die Schlesier Straße fahren, war dabei an der Haltelinie zu weit nach links geraten und kollidierte mit einem 37-jährigen bevorrechtigten BMW-Fahrer. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.