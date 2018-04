KJG spendet 1800 Euro an zwei Hilfsprojekte

Nach der erfolgreichen Partynacht im Dezember haben sich nun rund 40 Jugendliche der KJG in Sigmaringendorf sowie unterstützende Eltern zum Helferfest im katholischen Gemeindehaus getroffen. Mit einer Spende von insgesamt 1800 Euro aus dem Erlös der Partynacht unterstützt die KJG zwei Hilfsprojekte: „Granja el ceibo“ in der argentinischen Provinz Santa Fe in der Nähe der Partnerstadt Rafaela sowie den Bauernhof Göhring in Rulfingen.

Die Verantwortlichen der KJG sowie Bürgermeister Philip Schwaiger bedankten sich bei allen Eltern, Helfern und Leitern. Es sei eine große Verantwortung, mit der man viel bewegen könne. Die traditionelle jährliche Spende nach Rafaela freute Schwaiger besonders. Das Haus „Granja el ceibo“ ist eine Einrichtung, die der aus Wehr in Baden stammende Hans Wiesner 1989 gründete. Kinder und Jugendliche mit körperlicher oder geistiger Behinderung sowie Kinder aus einem schwierigen sozialen Umfeld leben dort in einfachsten Verhältnissen. Wegen der unbefriedigenden Unterstützung des Staates vor Ort sei die Organisation um jede Spende froh.

Als zweites Projekt haben sich die Jugendlichen ein regionales Projekt ausgesucht. Die tiergestützte Therapie auf dem Bauernhof Göhring in Rulfingen hilft nicht nur Kindern mit Handicap, sondern auch älteren, an Demenz erkrankten Menschen. Andrea Göhring bietet seit einiger Zeit eine besondere Therapie mit Bauernhoftieren für Kinder und Jugendliche mit Behinderung an. Da die Krankenkassen die tiergestützte Therapie mit Bauernhoftieren aber noch nicht anerkennen, sind Einrichtungen wie diese auf Fördergelder und Spenden angewiesen. Das teilt die KJG in einer Pressemitteilung mit.