Nachdem aufgrund der Corona-Situation die diesjährige Hauptversammlung der katholischen Frauengemeinschaft (KFD) Sigmaringendorf-Laucherthal nicht wie üblich im Pfarrgemeindesaal stattfinden konnte, entschieden sich die Frauen für einen Wortgottesdienst in der Kirche mit anschließender Hauptversammlung in verkürzter Form, das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Das Hauptanliegen der Damen waren die Ehrungen der langjährigen Mitglieder. Cordula Zwick, geistliche Leiterin der Frauengemeinschaft, bereitete die Andacht vor und führte sie unter Einbindung des Teams durch. Die Gottesdienstbesucherinnen wurden dabei unter anderem durch eine Impulsmeditation geführt. Patricia Eckert wurde neu ins Führungsteam aufgenommen und willkommen geheißen.

Kooperator Diego Elola betonte die Wichtigkeit der Frau in der Kirche. Es folgte der Bericht der Vorsitzenden Sigrid Speh, unter anderem mit dem Hinweis auf das bevorstehende hundertjährige Jubiläum 2021.

Die weiteren Programmpunkte für das Jahresprogramm 2021 sind coronabedingt in abgespeckter Form bereits in Planung. Da die KFD zunächst coronabedingt keine Hauptversammlung halten wollte und kurzfristig die Idee hatte, diese in der Kirche doch durchzuführen, war es nicht mehr möglich, eine Kassenprüfung vorzunehmen. Diese wird bei der nächsten Hauptversammlung vorliegen und somit wird auch die Entlastung erst 2021 vorgenommen.

Bürgermeister Philip Schwaiger dankte dem Team für das Engagement und beglückwünschte alle Geehrten. Er appellierte an alle, sie mögen trotz Corona zuversichtlich in die Zukunft blicken. Danach ging es mit der Ehrung von Mitgliedern weiter: Vor 25 Jahren traten Elvira Aleker, Hella Heinkele, Josefa Orlik, Maria Ruf und Sigrid Speh in die KFD ein. Für die 30-jährige Mitgliedschaft wurde Veronika Waskow geehrt, für 35 Jahre Agathe Rebholz, 40 Jahre dabei ist Hedwig Hammer, seit 55 Jahren sind Stephanie Beger und Gertrud König Mitglied. Für 64 Jahre, die längste bekannte Mitgliedschaft, wurde Mathilde Schmid geehrt. Sigrid Speh bedankte sich bei Annette Göttinger und Ingrid Häberle für das Leiten der Strickgruppe, bei Veronika Waskow für das Leiten des Rosenkranzgebets, bei Theresa Müller und Denise Braun für die Leitung der Krabbelgruppe und Ramona Boos für die Organisation der Kleiderkiste. Bei Ingrid Häberle auch zusätzlich für ihre 20-jährige Arbeit bei der Vorbereitung des Weltgebetstags. Ein herzliches Vergelt‘s Gott sprach sie auch ihrem Team aus.