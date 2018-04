Kirchenchor sucht Projektsänger für „Missa Festiva“

Der Kirchenchor Sigmaringendorf sucht Verstärkung für ein neues Chorprojekt: Alle Interessierten sind eingeladen, sich an den Proben für die „Missa Festiva“ zu beteiligen. Sie starten am kommenden Donnerstag um 20 Uhr im katholischen Gemeindehaus. Aufgeführt wird die Messe am 24. Juni im Gottesdienst beim diesjährigen Patrozinium St. Peter und Paul.

Chorleiterin Carola Holl ist Feuer und Flamme für das Werk des zeitgenössischen amerikanischen Komponisten John Leavitt. „Das ist ein tolles Werk“, sagt sie. Die Musik sei sehr festlich, zugleich aber frisch. „Das ist nichts Getragenes, sondern modern-ausdrucksstark.“ Dass die Wahl auf die „Missa Festiva“ als neues Projekt fiel, ist eher einem Zufall zu verdanken. „Ich bin über Volker Bals aus Sigmaringen darauf gekommen.“ Von ihrem Chorleiterkollegen hatte sie verschiedene Probeliteratur ausgeliehen, darunter auch diese Messe. Für die Anschaffung der Noten waren allerdings rund 700 Euro fällig. „Nur dank einer großzügigen Spende aus den Reihen des Kirchenchors konnten wir das bezahlen“, sagt Holl.

Vorgesehen sind nun zehn Proben donnerstagsabends sowie ein Probensamstag. Mitmachen kann prinzipiell jeder, der gerne singt und im Chor Gemeinschaft erleben möchte. „Die Messe könnten auch 100 Leute singen“, sagt Carola Holl.

Unterstützung bekommt der Kirchenchor auf jeden Fall vom Jugendchor, der ebenfalls mitsingt. Begleitet wird die etwa 15-minütige Messe vom Pianisten Anton Roggenstein aus Veringenstadt. „Der Klang des Klaviers gibt dem Ganzen nochmal eine besondere Note.“