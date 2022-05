Kinderturntag mit rund 150 Kindern in der Sporthalle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem die ursprünglich für November 2021 vorgesehene Veranstaltung Corona-bedingt abgesagt werden musste, konnte sie nun am Samstag 7. Mai in der Sporthalle „in der Au“ durchgeführt werden. Bereits zur Öffnung der Halle morgens um 10 Uhr strömten zahlreiche Kinder im Alter von einem bis fünf Jahren mit ihren Eltern, Großeltern sowie Onkel und Tanten in die Sporthalle, um die aufgebauten Bewegungslandschaften zu erkunden. Begleitet wurden sie dabei auch durch die Maskottchen der Württembergischen Sportjugend (WSJ) „Hoppel und Bürste“, landläufig als Hase und Igel bezeichnet. Neben dem Erkunden der Bewegungslandschaften konnten die Kinder das von der WSJ neu eingeführte Mini-Sportabzeichen für Drei- bis Sechsjährige mit ihrer Begleitung und unseren Übungsleitern abnehmen lassen. Dabei besuchten Hoppel und Bürste im Wald Frau Eule. Auf dem Weg dorthin mussten die Teilnehmer Eicheln und Nüsse als Verpflegung einsammeln, Sümpfe überqueren und über Flüsse balancieren, hüpfend Äpfel von den Bäumen holen, bis sie rollend das Haus der Eule erreichten. Deutlich über 50 Kinder absolvierten dabei diese Prüfungen erfolgreich und bekamen dafür eine Urkunde und ein Abzeichen überreicht. Gegen Mittag leerte sich die Halle, sodass unsere Helfer die Umgestaltung von dieser vornehmen konnten, denn nun waren die Kinder der Altersgruppe von sechs bis zwölf Jahren wiederum mit ihren Begleitpersonen gefordert. Neben dem Ausprobieren der Tischtennis-, Kampfsport-, Gymnastik- und Turnangebote konnten die Mädchen und Buben das Turni-Abzeichen erwerben. Schon vor der offiziellen Hallenöffnung um 14 Uhr füllten sich die Ränge im oberen Halleneingangsbereich. Ausgestattet mit Laufkarten konnten die Kids die einzelnen Stationen wie zum Beispiel Kraft am Barren, Balance im Flamingostand und auf dem Schwebebalken, Zielweitwurf mit unterschiedlichen Materialien und so weiter, begleitet von Turni, dem Maskottchen des STB, in Angriff nehmen. Zusammenfassend war es eine sehr gelungene Veranstaltung, wie wir aus vielen Kommentaren der Teilnehmer erfahren durften. Insgesamt durften rund 150 Kids einen erlebnisreichen Tag erfahren. Zum „Kinder Joy of Moving Tag des Kinderturnens“ im November diesen Jahres planen wir die nächste Veranstaltung. Gerne können sich Interessierte über unsere wöchentlichen Angebote im Kinderbereich auf unserer Homepage sc-sigmaringendorf.de informieren.