Kinderhäuser bekommen moderne Zeiterfassung

Die beiden Kinderhäuser in Sigmaringendorf und Laucherthal erhalten ein modernes Zeiterfassungssystem. Bislang gab es in Laucherthal gar keine Zeiterfassung, in Sigmaringendorf eine veraltete. „Die 19 Erzieherinnen dort stempeln noch mit Karte“, sagte Bürgermeister Philip Schwaiger am Montag im Gemeinderat. „Die Leiterin muss dann alles mühsam übertragen.“ Die dafür erforderliche Zeit könne sinnvoller in die pädagogische Arbeit mit den Kindern gesteckt werden.

Da lediglich das bereits erneuerte Zeiterfassungssystem des Rathauses per Lizenzerweiterung von der Stettener Firma Primion auf die Kinderhäuser übertragen werden muss, entstehen der Gemeinde Kosten in Höhe von knapp 8800 Euro. „Wir erweitern um zwei Häuser, aber das Ganze ist 5000 Euro günstiger als bei der Einführung im Rathaus“, sagte Schwaiger. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben ohne längere Diskussion einstimmig zu.