Kinder sind begeistert, die Erwachsenen verblüfft

Der erste Familientag der Albvereinsortsgruppe in diesem Jahr mit Hermann Brodmann war für 17 Kinder und 15 Erwachsene wieder ein tolles Erlebnis. Der Tag stand unter dem Thema „Kultur und Landschaft Oberschwabens – direkt vor der Haustür“. Was Hermann Brodmann auf verschlungenen Wegen von Sigmaringendorf nach Scheer und wieder zurück Interessantes weitergab, begeisterte die Kinder und verblüffte selbst die Großen. So entdeckte die Gruppe ehemalige Höfe, Brunnen und alte Wasserversorgungsanlagen, alles gespickt mit Sagen oder wahren Geschichten der Vergangenheit und ganz nebenbei teilte Brodmann auch von seinem Wissen um Blumen, Kräuter und Vögeln mit.

Über den Grubbühlweg ging es entlang der ehemaligen Badischen Bahn zum Unterjägerhaus. Im „Kälberhau“ entdeckten die Kinder die alte Wasserversorgung des früheren fürstlichen Forsthauses und erfuhren, dass Wasser aus dieser Anlage zu Anfang des 20. Jahrhunderts auch in die Sigmaringendorfer Gemeindewasserversorgung eingespeist wurde und dadurch vor allem die Trinkwasserversorgung im Ortsteil Laucherthal verbesserte.

Kurz vor der Scheerer Gemarkungsgrenze, auf dem „Gruber“, befindet sich eine aufgelassene Hofstelle. Den dortigen alten Brunnen fanden die Kinder dann nach einigem Suchen, nur der Froschkönig tauchte an diesem Tag leider nicht auf. Ein damals dort stehendes Försterhäuschen schenkte Fürst Karl-Anton 1850 dem bisherigen Bewohner, der es abbrach und in der Walke in Sigmaringendorf wieder aufbaute.

Nach der Mittagsrast am Lagerfeuer bei der Krottenbachhütte der Stadt Scheer ging es den üppig blühenden Hangmischwald bergab. Unter den vielen Frühlingsblumen war auch das Salomonssiegel, deren Wurzel, so Hermann Brodmann, der Sage nach verschlossene Türen öffnet und verborgene Quellen entdecken hilft. Während die Kinder an den zahlreichen sichtbaren Quellen und Bächen des Krottenbachtals großen Spaß hatten, spielten und tobten und dabei so mancherlei Getier erblickten, hörten die Erwachsenen Gedichte und Geschichten aus dem Leben von Eduard Mörike, der sich ja mehrfach in Scheer aufhielt und für eine Scheerer Lehrerstochter das Gedicht „Josephine“ schrieb.

Burg Bartelstein erhält Namen von mittelalterlicher Streitaxt

Über den verwunschenen Park gelangte Hermann Brodmann mit seinen wissbegierigen Begleitern in die oberschwäbische Residenzstadt Scheer und erzählte ihnen die Entstehung der Scheerer „Mussbrenner-Fasnachtsfigur“. Nach der Überquerung der Donau fanden die jungen Entdecker das unterirdische Höhlensystem der mittelalterlichen Burg Bartelstein, deren Name auf eine Hinrichtungsstätte an diesem Ort zurückgeht. „Barte“, erfuhren sie, ist eine mittelalterliche Streitaxt, mit der Todesurteile vollstreckt wurden. Nach diesen schaurigen Geschichten hielt die Wandergruppe noch eine fröhliche Pause am Donauufer und kehrte entlang der ehemaligen preußisch-württembergischen Ländergrenze über Häselberg und Stauden ins Dorf zurück.