Einen Spendenscheck über 300 Euro haben Susanne Schwabe (von links) und Sigrid Speh von der katholischen Frauengemeinschaft (KFD) Sigmaringendorf-Laucherthal an Sandra Rupp, Koordinatorin des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes in Sigmaringen, überreicht. Ermöglicht wurde diese Spende durch den Verkauf selbstgefertigter Handarbeiten und hochwertiger Wolle beim letztjährigen Weihnachtsbasar der KFD. Die Frauen der Strickgruppe müssen zwar momentan mit ihrem Handarbeitstreff aus Pandemiegründen pausieren, sind aber dennoch - jede in ihren eigenen vier Wänden - weiterhin aktiv. So werden unter anderem Schürzen, Decken, Socken sowie Baby- und Kinderartikel genäht und gestrickt. Die Handarbeiten werden verkauft oder einem guten Zweck zugeführt. Neben der Spende für das ambulante Kinder- und Jugendhospiz unterstützen die KFD-Frauen auch in jedem Jahr die „Kinderhilfe Bethlehem“, die Organisation „Frauen in Not“, die Aktion „Reissack“ von Mariphil sowie die Anschaffung von Altarkerzen.Foto: Peggy Meyer